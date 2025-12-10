Запланована подія 2

Новини
Кабмін змінив правила відбору членів наглядових рад у енергетиці

Оновлено процедуру призначення незалежних членів наглядових рад "Енергетичної компанії України" та "Центренерго"

Відповідно до постанови КМУ від 3 грудня 2025 року № 1596 "Питання управління деякими суб’єктами господарювання" Кабінет міністрів затвердив новий порядок проведення відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад державних підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Фонду державного майна України.

Зміни стосуються, зокрема, АТ "Енергетична компанія України" та ПАТ "Центренерго". Відтепер документи, подані раніше кандидатами, не підлягають розгляду.

Після формування та затвердження оновленої процедури Міністерство економіки України оголосить нові конкурси на посади членів наглядових рад відповідно до чинного законодавства. Інформацію про конкурси буде оприлюднено на офіційних платформах Міністерства.

Це рішення покликане забезпечити прозорість та ефективність призначень у державному секторі енергетики та відповідати сучасним вимогам корпоративного управління.

Нагадаємо, на початку грудня президент Володимир Зеленський заявив про масштабне кадрове перезавантаження у ключових державних енергетичних компаніях та доручив уряду провести аналогічне оновлення в оборонній сфері.

Автор:
Тетяна Гойденко