Перезавантаження стратегічних енергетичних підприємств: уряд розпочинає відбір до наглядових рад

Уряд розпочинає наступний етап перезавантаження енергетичних підприємств

Уряд розпочинає наступний етап перезавантаження енергетичних підприємств та запускає відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих компаній.

Як пише Delo.ua,  про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, відповідно до плану уряду, 15 грудня запускають відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств:

  • ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", 
  • АТ "Українські розподільні мережі", 
  • АТ "Оператор ринку", 
  • ПАТ "Центренерго", 
  • "Енергетична компанія України", 
  • НАЕК "Енергоатом", 
  • АТ "Укренерго",
  • АТ "Укргідроенерго".

При цьому на конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом" заявки подали вже 83 кандидати. Затвердити новий склад планують до кінця грудня.

Свириденко зауважила, що всі деталі перебігу відбору публікуватиме Мінекономіки, а формування нового складу наглядових рад очікується у січні.

Окрім цього, стартував конкурс на 4 незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз".

"Головна наша мета – забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору", - наголосила очільниця уряду.

Аудит державних компаній

Кабмін розпочав масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору після оприлюднення справи НАБУ "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.

Наглядовим радам ключових держпідприємств доручено перевірити ефективність контролю за виконавчими органами, дотримання антикорупційної політики, фінансової дисципліни та порядку закупівель. Вони також мають вжити заходів для покращення корпоративного управління та посилення відповідальності посадових осіб.

Також уряд затвердив новий порядок проведення відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад державних підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Автор:
Світлана Манько