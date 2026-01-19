В АТ "Оператор ринку" зміниться керівництво: Міненерго звільнило Олександра Гавву

Міністерство енергетики припинило повноваження Олександра Гавви як генерального директора АТ "Оператор ринку". Він очолював стратегічне підприємство рівно три роки — з 19 січня 2023 року, коли був затверджений на посаді наглядовою радою.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні АТ у SMIDA.

Зазначається, що повноваження Олександра Гавви припинено через завершення терміну дії його контракту з АТ "Оператор ринку", який був укладений 19 січня 2023 року.

Про нового керівника товариства поки невідомо. Найімовірніше, буде призначено тимчасово виконуючого обов’язки гендиректора до формування нової наглядової ради.

Зараз триває відбір трьох незалежних членів та двох представників держави у наглядову раду "Оператор ринку".

У першої групи закінчився термін контракту, представники держави були звільнені після оприлюднення справи НАБУ/САП "Мідас" в рамках оновлення наглядових рад державних енергетичних компаній.

Про АТ "Оператор ринку"

"Оператор ринку" як державне підприємство утворене 18 червня 2019 року у відповідності до закону "Про ринок електричної енергії". 20 грудня 2021 року "Оператор ринку" став акціонерним товариством, 100% акцій якого належить державі та яке не підлягає приватизації.

Компанія відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, допомагає забезпечити баланс між попитом та пропозицією на ринку електричної енергії.

Нагадаємо, в листопаді 2025 року Кабмін розпочав масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору після оприлюднення справи НАБУ "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці.