"Оператор ринку" та НАН України розроблятимуть інструменти прогнозування на ринку електроенергії

У сфері енергоринку запустять спільні дослідження / Depositphotos

АТ "Оператор ринку" та Інститут електродинаміки НАН України підписали меморандум про співпрацю у сфері розробки математичних моделей та інструментів аналізу даних в енергетичному секторі, зокрема щодо функціонування ринку електричної енергії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Оператора ринку".

Документ підписали в.о. генерального директора АТ "Оператор ринку" Олександр Гавва та директор Інституту, академік НАН України Андрій Жаркін.

Меморандум передбачає співпрацю у створенні та вдосконаленні моделей аналізу роботи організованих сегментів ринку електроенергії, зокрема ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку.

Також сторони домовилися про проведення спільних наукових досліджень, залучення профільних фахівців до розробки аналітичних рішень та розвиток освітніх ініціатив у сфері функціонування ринку електричної енергії.

У межах співпраці планується реалізація спільних науково-дослідних проєктів, спрямованих на підвищення якості аналітики та прогнозування в енергетичному секторі.

Автор:
Тетяна Гойденко