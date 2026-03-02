Ощадбанк открыл первые специальные счета для "детских" выплат: как получить средства

Помощь по уходу за ребенком до достижения им однолетнего возраста и "єЯсла" выплачиваются на текущие счета со специальным режимом использования. Пока такие счета открывает АО "Ощадбанк" по обращению Пенсионного фонда Украины для получателей, подавших заявления с начала 2026 года. Средства уже профинансированы ПФУ.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе банка.

Пошаговый алгоритм действий

Чтобы получить выплаты, нужно сделать следующие шаги:

Вы подаете письменное заявление на назначение выплаты пособия по уходу за ребенком до одного года или "єЯсла". Это можно сделать в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ), Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) или территориальной общине. ПФУ обрабатывает заявление и передает данные в Ощадбанк. Банк открывает специальный счет и посылает сообщения об открытии счета и зачислении средств. После зачисления денег необходимо обратиться в отделение банка для получения карты.

Для получения банковской карты в отделении Ощадбанка при себе нужно иметь только два документа: паспорт и идентификационный код (РНОКПП). Никаких дополнительных справок не предоставлять.

Счета открываются исключительно на основании обращения в ПФУ, ЦНАП или уполномоченных представителей территориальной общины. Средства уже профинансированы. Первые получатели смогут воспользоваться выплатами в ближайшее время.

Министерство социальной политики, семьи и единства вместе с Минцифры работают над внедрением возможности подачи заявок через приложение "Дія".

Напомним, в Украине с 1 января официально стартовала программа поддержки работающих родителей под названием "єЯсла". Эта инициатива создана для того, чтобы помочь семьям с детьми в возрасте от 1 до 3 лет компенсировать расходы на услуги по уходу и воспитанию. Программой предусмотрено два вида выплат по восемь и двенадцать тысяч.