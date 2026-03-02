Запланована подія 2

Ощадбанк відкрив перші спеціальні рахунки для "дитячих" виплат: як отримати кошти

ясла, діти
Ощадбанк відкрив перші спеціальні рахунки для "дитячих" виплат / Freepik

Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку та "єЯсла" виплачуються на поточні рахунки із спеціальним режимом використання. Наразі такі рахунки відкриває АТ "Ощадбанк" за зверненням Пенсійного фонду України для отримувачів, які подали заяви з початку 2026 року. Кошти вже профінансовані ПФУ.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі банку.

Покроковий алгоритм дій

Щоб отримати виплати потрібно зробити наступні кроки:

  1. Ви подаєте письмову заяву на призначення виплати допомоги по догляду за дитиною до одного року або "єЯсла". Це можна зробити у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ), Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або територіальній громаді. 
  2. ПФУ опрацьовує заяву та передає дані до Ощадбанку. 
  3. Банк відкриває спеціальний рахунок та надсилає повідомлення про відкриття рахунку та зарахування коштів. 
  4. Після зарахування грошей необхідно звернутися до відділення банку для отримання картки.

Для отримання банківської картки у відділенні Ощадбанку при собі потрібно мати лише два документи: паспорт та ідентифікаційний код (РНОКПП). Жодних додаткових довідок надавати не потрібно.

Рахунки відкриваються виключно на підставі звернення до ПФУ, ЦНАПів або уповноважених представників територіальної громади. Кошти вже профінансовані. Перші отримувачі зможуть скористатися виплатами найближчим часом.

Наразі Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності разом із Мінцифри працюють над впровадженням можливості подання заявок через застосунок "Дія".

Нагадаємо, в Україні з 1 січня офіційно стартувала програма підтримки працюючих батьків під назвою "єЯсла". Ця ініціатива створена для того, щоб допомогти сім’ям з дітьми віком від 1 до 3 років компенсувати витрати на послуги з догляду та виховання. Програмою передбачено два види виплат по вісім та дванадцять тисяч.

Автор:
Тетяна Ковальчук