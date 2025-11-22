- Категория
Ощадбанк продлил срок действия карт, но не всех
Ощадбанк продлил срок действия своих платежных карт до 30 июня 2026 года. Продолжение происходит автоматически для карточек, срок действия которых истек, начиная с февраля 2022 года.
Об этом информирует Delo.ua, об этом сообщил председатель правления банка Сергей Наумов.
Впрочем, автоматическая пролонгация не применяется к определенным категориям карт.
Новую карточку нужно оформить тем клиентам, у которых:
- Срок действия карты закончился в период февраля 2022 – октября 2025 года, и в сентябре – октябре 2025 года по карте была осуществлена хотя бы одна операция (успешная или неуспешная) в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка;
- Срок действия карты истек в период февраля 2022 – октября 2025 года, а остаток на ней равен нулю и не было никакой операции в течение последних шести месяцев – при условии, что эти события совпадают.
Для таких клиентов автоматическое продление не сработает, а с 1 января 2026 карты будут заблокированы, если их не перевыпустить.
Банк призывает владельцев таких карт заблаговременно обратиться в отделение и получить новую. Если карта уже перевыпущена, ее можно забрать в удобное время.
Заметим, в прошлом году Ощад также продлевал срок действия карт, но тогда это касалось всех карт без исключения.