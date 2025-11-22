Ощадбанк продлил срок действия карт, но не всех

Ощадбанк продлил срок действия своих платежных карт до 30 июня 2026 года. Продолжение происходит автоматически для карточек, срок действия которых истек, начиная с февраля 2022 года.

Об этом информирует Delo.ua, об этом сообщил председатель правления банка Сергей Наумов.

Впрочем, автоматическая пролонгация не применяется к определенным категориям карт.

Новую карточку нужно оформить тем клиентам, у которых:

Срок действия карты закончился в период февраля 2022 – октября 2025 года, и в сентябре – октябре 2025 года по карте была осуществлена хотя бы одна операция (успешная или неуспешная) в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка;

Срок действия карты истек в период февраля 2022 – октября 2025 года, а остаток на ней равен нулю и не было никакой операции в течение последних шести месяцев – при условии, что эти события совпадают.

Для таких клиентов автоматическое продление не сработает, а с 1 января 2026 карты будут заблокированы, если их не перевыпустить.

Банк призывает владельцев таких карт заблаговременно обратиться в отделение и получить новую. Если карта уже перевыпущена, ее можно забрать в удобное время.

Заметим, в прошлом году Ощад также продлевал срок действия карт, но тогда это касалось всех карт без исключения.