Ощадбанк продовжив термін дії карток, але не всіх

Ощадбанк продовжив термін дії своїх платіжних карток до 30 червня 2026 року. Продовження відбувається автоматично для карток, строк дії яких завершився, починаючи з лютого 2022 року.

Про це інформує Delo.ua, про це повідомив голова правління банку Сергій Наумов.

Втім, автоматична пролонгація не застосовується до певних категорій карток.

Нову картку потрібно оформити тим клієнтам, у яких:

Строк дії картки закінчився у період лютого 2022 – жовтня 2025 року, і у вересні – жовтні 2025 року за карткою була здійснена хоча б одна операція (успішна чи неуспішна) у касі, банкоматі або терміналі будь-якого українського банку;

Строк дії картки минув у період лютого 2022 – жовтня 2025 року, а залишок на ній дорівнює нулю та не було жодної операції протягом останніх шести місяців – за умови, що обидві ці події збігаються.

Для таких клієнтів автоматичне продовження не спрацює, а з 1 січня 2026 року картки будуть заблоковані, якщо їх не перевипустити.

Банк закликає власників таких карток завчасно звернутися до відділення та отримати нову. Якщо картку вже перевипущено, її можна забрати у зручний час.

Зауважимо, минулого року Ощад також продовжував термін дії карток, але тоді це стосувалося всіх карток без винятку.