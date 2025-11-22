Запланована подія 2

Ощадбанк продовжив термін дії карток, але не всіх

Ощадбанк
Ощадбанк продовжив термін дії карток

Ощадбанк продовжив термін дії своїх платіжних карток до 30 червня 2026 року. Продовження відбувається автоматично для карток, строк дії яких завершився, починаючи з лютого 2022 року.

Про це інформує Delo.ua, про це повідомив голова правління банку Сергій Наумов.

Втім, автоматична пролонгація не застосовується до певних категорій карток.

Нову картку потрібно оформити тим клієнтам, у яких:

  • Строк дії картки закінчився у період лютого 2022 – жовтня 2025 року, і у вересні – жовтні 2025 року за карткою була здійснена хоча б одна операція (успішна чи неуспішна) у касі, банкоматі або терміналі будь-якого українського банку;
  • Строк дії картки минув у період лютого 2022 – жовтня 2025 року, а залишок на ній дорівнює нулю та не було жодної операції протягом останніх шести місяців – за умови, що обидві ці події збігаються.

Для таких клієнтів автоматичне продовження не спрацює, а з 1 січня 2026 року картки будуть заблоковані, якщо їх не перевипустити.

Банк закликає власників таких карток завчасно звернутися до відділення та отримати нову. Якщо картку вже перевипущено, її можна забрати у зручний час.

Зауважимо, минулого року Ощад також продовжував термін дії карток, але тоді це стосувалося всіх карток без винятку.

Автор:
Тетяна Гойденко