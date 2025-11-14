От кованых скульптур до бронежилетов: как кузнец из Днепра адаптировал бизнес во время войны

Предприниматель из Днепра Игорь Даниленко 30 лет зарабатывает как кузнец. И это не о средневековье, а о наших временах. Металлическая лестница или скульпутры для городских парков, плиты-буржуйки или бронеплиты для бронежилетов по заказу ВСУ. Все эти заказы производит Даниленко и команда его мастеров. Как он построил такой бизнес, как проходил испытание и что планирует дальше, он рассказал в интервью Delo.ua

Расскажите, как вы решили сделать кузницу?

— Это было ровно 30 лет назад, в 1995 году. Меня с друзьями призвал помочь в работе видный мастер, Леонид Кравцов, художник, скульптор, член Союза художников и писателей СССР. Делали все, что заказывали люди: лестница, мебель, кованые лошади, фонари, элементы интерьера и экстерьера. Но над каждым изделием нужно было немало поработать — нарисовать, выковать, покрасить и собрать. Леонид был и дизайнером, и кузнецом, а мы с товарищем окрашивали и монтировали готовые изделия. С тех пор мы сменили пять кузниц, а сейчас у нас есть собственное помещение на 500 квадратов и все свое оборудование.

Как искали заказчиков?

— О, это были 1990-е! Тогда заказчиков не искали через интернет, а, как говорится, "волка ноги кормят". Мы сделали буклеты, напечатали визитки и ходили по улицам города. Видим — строительство, новостройка возводится — заходим, предлагаем свои услуги. Я даже ездил в Киев и вокруг Киева – искал клиентов, договаривался, развозил образцы. Спрос был велик: люди хотели хорошие ворота, лестницы, кованые вещи для дома.

Игорь Даниленко в кузнице.

Игорь, какова ваша команда сегодня? Вы продолжаете работать с товарищем?

— На сегодняшний момент управляю производством сам. Товарищ решил выбрать другой путь и около десяти лет уехал в Киев, Геннадий Иванович умер семь лет назад, уже в почтенном возрасте. А я остался работать в этом направлении и развивать дело дальше.

До войны работали семь человек: у нас уже был дизайнер, отвечавший за проекты, несколько кузнецов и подмайстров, а также сборщики и маляры. Сейчас осталось четверо. Заказов стало меньше из-за войны, многие выехали из города, потому что ситуация опасна. Расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины составляет всего несколько километров. Так что работать стало сложнее.

Каким ли ваш товарооборот в 2021 году?

— До войны доход составлял более 4 млн. грн. Тогда было не менее 20–30 крупных заказов в год. Один заказ мог охватывать целый дом: ворота, лестницы, скамейки, фонари, флюгеры, даже маленькие мостики через ручейки. А еще заказывали многие скульптуры. Наш парк Глобы — он весь в наших работах! Кого там только нет: Буратино, Черепаха Тортила, Винни-Пух, Пятачок… А по всему городу расположены еще наши фирменные Колобки.

В 2022 году мы работали преимущественно на ВСУ, индивидуальные заказы возобновились только во втором полугодии, поэтому о доходах за тот год сложно говорить.

А как работали в 2023 году и сегодня?

— В 2023 году заказы возобновились почти до довоенного уровня и составили 3,5 млн. в год. Однако уже в 2024-м ситуация начала ухудшаться: к концу года показатель упал до 2,5 млн.

Сегодня все непредсказуемо: бывает, через месяц закажут только одну маленькую розу. Правда, полгода назад был особенно интересен заказ: центр репродуктивной медицины заказал метровый эмбрион. Его установили прямо на входе. Это был один из тех моментов, когда понимаешь, насколько неожиданными могут быть заказы. Однако итоги года будут еще скромнее, чем в прошлом году — ориентировочно 1,5 млн. гривен.

Как война повлияла на работу вашего производства?

— Когда началось полномасштабное вторжение, производство остановилось. Первые недели все сидели дома, никто не понимал, что будет дальше. Но начали звонить знакомые, друзья, волонтеры: "Надо буржуйки, надо ежи, скобы для блиндажей..." Звонки сыпались со всех сторон, и мы поняли: ждать больше нельзя. Коллеги без колебаний вернулись на работу, иначе и быть не могло.

Индивидуальные заказы мы поставили на паузу — не до лестницы и ворот тогда было, все силы направили на помощь Вооруженным силам. В первые дни нашим ребятам не хватало всего - от простейшего снаряжения до средств защиты. Поэтому мы даже изготовляли бронежилеты из рессор. Они были тяжелые, неудобные, но спасали жизнь. Кстати, мы еще с 2014 года делали для ребят разные нужные вещи, разведка иногда заказывала ножи. Кстати, производим их и сейчас.

Искусство днепровских кузнецов оживляет больничный двор.

А где брали материалы ?

— Сначала из своих запасов, потом присоединились волонтеры — помогали кто чем мог.. Впоследствии взялись доделывать старые заказы, за которые еще до войны получили предоплату. Когда ситуация вокруг чуть-чуть стабилизировалась, после долгого молчания начали появляться первые заказы, преимущественно от женщин. Они просили сделать подставки для цветов, кашпо, даже фигурки котиков на велосипедах. Люди устали от постоянной тревоги и хотели хоть немного красоты вокруг себя.

Сейчас кузнец – это почти редкая профессия, где вы находите специалистов?

— Да, кузнец это редкая сегодня профессия. Они по весу золота. Но у меня команда уже проверена временем. Люди работают по 15–20 лет. Опытные, могут и сами кого научить. Вот вчера парень пришел, 20 лет, говорит: "Хочу быть кузнецом". И молодец взялся за работу, видно, что руки могут работать. Есть еще молодежь, и это радует.

Вы получили государственный грант в 250 тысяч. Что приобрели за эти деньги?

— Как раз тогда наше производство ограбили. Залезли и забрали сварочный инструмент, болгарки, косарь, алюминиевую лестницу, провода все вырезали. Поэтому на грантовые средства нам пришлось покупать все утраченное оборудование.

А что планируете дальше?

— Работать, развиваться и помогать нашим защитникам. Мы все понимаем: пока идет война — главное делать свое дело, поддерживать экономику и ВСУ. Каждый на своем месте приближает победу – кто-то на фронте, кто-то в волонтерском штабе, а мы – на производстве. Поэтому план один — работать лучше, чтобы Украина победила как можно быстрее.