От окопов до барбершопов: как военный Руслан Колишенко освобождал украинские города и не остановил свой бизнес во время войны

Барбершопы – это не просто парикмахерские, а отдельная культура, куда мужчины приходят не только подстричься, подбрить бороду, но и пообщаться, выпить кофе или виски, почувствовать атмосферу клуба. В Украине этот формат появился чуть больше десяти лет назад и, несмотря на войну, продолжает развиваться. По оценкам экспертов, в настоящее время в Украине работает от 200 до 350 барбершопов, и хотя цифра кажется небольшой, сам рынок остается одним из самых динамичных в сфере услуг. Возрастает не количество салонов, а качество, стандарты, уровень сервиса и культура обслуживания. Одной из крупнейших сетей в этом сегменте является Frisor, объединяющая более 160 барбершопов по стране, из них половина в Киеве. Фактически каждый второй специализированный мужской салон в стране работает под этим брендом.

Среди самых успешных франчайзи сети — Руслан Колишенко из Ивано-Франковска. Ветеран, предприниматель и владелец шести барбершопов Frisor, готовящийся к открытию первого заведения в Лондоне. В его портфеле также известные проекты холдинга эмоций IFEST, в частности "Пьяная Вишня", где он стал крупнейшим франчайзи в Западной Украине.

Как ветеран объединяет службу и предпринимательство, почему война не остановила его бизнес, а наоборот помогла сделать его более устойчивым, Руслан Колишенко рассказал в интервью для Delo.ua.

Как вы встретили полномасштабное вторжение?

— У меня уже была информация, что может начаться что-нибудь серьезное. Я был в оперативном резерве первой очереди, мне звонили по телефону, говорили, что может быть собрание. В то утро я проснулся от взрывов. В шкафу всегда была военная форма — я быстро оделся и поехал в свою бригаду. Это 114-я бригада тактической авиации. На следующий день я был с оружием и выполнял задания. Сначала ездил в Киев, помогал "Карпатской Сечи", там были мои друзья. А потом написал рапорт и поехал на Бахмутское направление. Там началась настоящая фронтовая жизнь.

Что больше всего запомнилось с тех дней?

— Первые дни полномасштабки, когда было полное непонимание ситуации — что происходит, куда летит, откуда стреляют. Приходилось действовать в условиях неопределенности.

Киев запомнился особенно — я учился там пять лет, привык к живому городу, шумному, яркому. А потом заехал — и никого. Темнота, пустые улицы, блокпосты на каждом шагу. Это был совсем другой Киев — молчаливый, но такой сильный.

А еще период контрнаступления, когда на Бахмутском направлении мы увольняли населенные пункты. Тогда была волна подъема — мы шли вперед, и все казалось возможным. Люди нас встречали как родных. Плакали, обнимали, благодарили, молились, говорили, что ждали нас с первых дней оккупации. Но эта эйфория длилась недолго. Затем пришли большие потери. И ты уже не чувствуешь радости от освобожденных метров — знаешь, сколько жизней за них заплачено. Радость смешалась с болью.

Мы продолжали работать — помогали местным, проводили гуманитарные миссии, занимались пленными. Но внутри оставалось одно чувство — слишком высока цена за каждую победу.

Руслан Колишенко с первых дней полномасштабной войны в рядах 114-й бригады тактической авиации выполнял задачи.

Изменила ли вас война?

— Думаю, изменила. Хотя, не столько изменила, скорее закалила. Но я понял одно: это моя страна, и я не хочу ее покидать. Даже если придется попрощаться с бизнесом, буду защищать ее до конца. Средства мы еще заработаем. А вот свободу и жизнь — не купишь.

Как вы объединяете военную службу и бизнес?

— Если честно, никак не совмещаю (смеется). У меня есть команда, с которой я провожу только одно совещание на неделю — и этого вполне достаточно. Они работают по четко прописанным алгоритмам и показателям. Я так выстроил бизнес еще до полномасштабного вторжения, потому что понимал, что война — это только вопрос времени. И если мне придется пойти служить, дело должно работать дальше без моего участия.

Сейчас у меня есть сеть партнеров и менеджеры, которым плачу достойную зарплату. А франшиза помогает держать бизнес на плаву – она по сути сама поддерживает систему в рабочем состоянии.

Расскажите, как начинался ваш бизнес?

— Это был 2019 год, я только что демобилизовался. Перспектива оставаться в армии меня не привлекала — зарплаты не хватало, чтобы реализовать свои жизненные планы. Когда вернулся домой, вместе с женой начали задумываться о собственном деле.

Раньше у меня уже был опыт в ресторанной сфере — открывал заведение "Анчоусна от Черноморки". Франшиза быстро масштабировалась, но не смогла обеспечить качественный старт всех точек. Из-за этого затянулось время, увеличились расходы. К тому же, концепция с металлической посудой не понравилась клиентам, логистика подводила, соответственно, некоторые продукты приезжали не лучшего качества, а открытая витрина создавала запах в зале.

Проблем накопилось много, так что мы решили не тратить ресурсы напрасно и закрыли проект. Продали материнской компании с большим дисконтом, но этот опыт был очень ценным. Хотя он и не удался, я не считаю его отрицательным — наоборот, это был полезный урок, который помог двигаться дальше.

Руслан вспоминает контрнаступление на Бахмуте, когда радости освобождения смешались с болью утрат.

Как у вас возникла идея открыть барбершоп?

— Идея открыть барбершоп действительно появилась банально просто: я ходил стричься, видел большие очереди и подумал: а почему бы не создать конкуренцию. Мы приобрели франшизу Freezor, нашли помещение на 50 квадратных метров и обустроили 4 рабочих места. Наши стартовые инвестиции составили около 20 тысяч долларов — это паушальный взнос, роялти плюс дополнительные расходы.

Сначала работал только один мастер, но спрос на услуги был велик. Через несколько недель записи были расписаны заранее, поэтому мы быстро доучили других мастеров и все рабочие места были заняты.

Сколько работает ваших точек?

— Сейчас у нас шесть барбершопов в Ивано-Франковске, а седьмой — на этапе строительства. Параллельно запускаем новый проект в Лондоне — туда уже поехали наши ребята для работы над объектом.

Также в моем портфеле есть проект "Пьяная вишня". Это часть Холдинга эмоций IFEST, и я являюсь крупнейшим франчайзи сети в Западной Украине. У меня есть пять заведений в пяти городах — Хмельницком, Тернополе, Ивано-Франковске, Яремче и Буковеле.

Читайте также Категория Бизнес Парикмахеры на экспорт

Барбершоп. Какая сейчас ситуация с конкуренцией?

— Конкуренция есть, и она достаточно высока. Но это даже хорошо, ведь это стимулирует нас не стоять на месте. Сегодня мы самая большая сеть в регионе, поэтому задаем темп в этом направлении. Поэтому, скорее, другим приходится конкурировать с нами, чем наоборот. Но мы тоже держим руку на пульсе. Мы не играем в демпинге. Держим стабильно высокую цену, потому что делаем ставку на сервис, атмосферу и качество работы. Люди готовы платить, если получают хороший результат.

Как война повлияла на прибыльность барбершопа?

— Барбершоп — это бизнес, где не зарабатывают сверхприбыли, но не работают в минус. До полномасштабного вторжения у нас был стабильный доход, во время войны тоже держимся уверенно — спрос всегда. Даже на фронте, в Краматорске или Славянске, я видел — барбершопы работают полным ходом.

Да, определенное снижение прибыли есть, ведь многие мужчины сейчас воюют или уехали за границу. Но критично это не стало. Мы в Западной Украине, и здесь бизнес продолжает работать.

Были ли годы, когда бизнес "проседал" или наоборот - рос?

— Я бы не сказал, что у нас были какие-то резкие просадки или взлеты. Мы работаем стабильно, постепенно улучшая результаты. Если говорить на языке цифр, то в 2021 году у нас было около 12 млн грн оборота и всего три точки. В 2022 году добавили еще одну локацию, а дальше ежегодно открывали новые. Сегодня есть 6 действующих локаций, соответственно, доход вырос примерно на 80%. Конечно, инфляция немного "съедает" часть прибыли, но мы корректируем цены и двигаемся вперед.

Сейчас у Руслана Колишенко есть шесть барбершопов в Ивано-Франковске, седьмой — на этапе строительства

А какова сейчас рентабельность бизнеса? И чувствуете ли сезонность?

— Рентабельность колеблется в пределах 10–20% в зависимости от того, насколько качественно работает каждое заведение. Сезонность есть — зимой или в период отпусков поменьше посетителей. Так же, когда по стране начинаются массированные обстрелы, люди стараются оставаться дома.

Используете ли кредиты, чтобы развивать бизнес?

— Конечно. Бизнес без кредитов сейчас сложно представить. Начал еще в 2018 году, и, честно говоря, с тех пор это стало привычным инструментом. Максимально, что получал, это сто тысяч долларов. Главное делать это обдуманно.

Руслан, когда началась полномасштабная война, что тогда происходило с вашим бизнесом?

— Все наши заведения закрылись. Но очень быстро я понял: эта война будет не на две-три недели, как тогда говорил Арестович. Она надолго. А чтобы государство могло держаться, бизнес должен работать. Я написал публикацию в своих соцсетях о том, что предприниматели должны возобновлять работу, потому что именно бизнес обеспечивает тыл. Пост стал вирусным и набрал десятки тысяч просмотров. После этого я открыл все свои заведения, и в тот момент не останавливаемся.

Поняв, что война надолго, Руслан Колишенко призвал предпринимателей возобновлять работу, ведь бизнес укрепляет тыл.

Как отреагировала команда, когда вы решили возобновить работу прямо во время войны?

— Очень положительно. Я же сам военный, поэтому собрал людей, объяснил: это не короткий этап, и мы должны работать, чтобы поддерживать страну. Да, часть команды потеряли — кто-то уехал, кто-то пошел служить, но пришли новые люди, которых мы научили в собственной школе.

А как было с клиентами в первые месяцы?

— Спрос был бешеным. Многие заведения тогда не работали, поэтому у нас стояли очереди. Один из конкурентов уехал за границу, я с ним связался, выкупил его филиал, сделал ребрендинг — и уже 1 апреля 2022 года, то есть во второй месяц войны, мы открыли новое заведение на десять рабочих мест. И он окупился менее чем через год.

Сколько человек сейчас работает в вашей сети?

— Приблизительно полсотни. Это мастера, администраторы, технический персонал.

Как привлекаете клиентов? Какие каналы рекламы или коммуникации работают лучше всего?

— Мы используем классические каналы – это таргетированная реклама, Facebook, Google, SMM. Но честно говоря, лучше работает личный бренд и, конечно, "сарафанное радио" — когда довольные клиенты советуют нас своим друзьям. Мы социально ориентированный бизнес: поддерживаем разные инициативы, делаем скидки военным и не только. Поэтому я не могу сказать, что есть только один канал — все работает вместе, в комплексе.

А какие именно скидки вы предоставляете военным?

— Когда начинали, мы сделали 100%-ую скидку для всех военнослужащих, независимо от звания. Потом год действовала скидка 50%, еще год — 40%. Сейчас мы зафиксировали постоянную скидку в 25%. Если человек служил и имеет статус участника боевых действий, он получит эту скидку на всю жизнь. Герои Украины и люди с инвалидностью первой группы получают наши услуги бесплатно на всю жизнь. Это наша благодарность и уважение к тем, кто защищает страну.

Также мы стараемся трудоустраивать ВПЛ. Лично я считаю, что важно не просто давать человеку "рыбку", а "удочку" - возможность самим заработать. В то же время, если мы видим, что люди действительно нуждаются в поддержке, мы готовы предоставлять услуги бесплатно.

Вы получили государственный грант по программе "Собственное дело". Как появилась идея податься и на что потратили эти средства?

— Увидел объявление о гранте и понял, что это шанс привлечь дополнительные средства для развития бизнеса. Написал первый проект на 250 тысяч гривен – открыли еще один филиал. Потом отправился второй раз, уже на 500 тысяч — и благодаря этому появилась еще одна. То есть два новых филиала открыли именно благодаря грантовой поддержке. Конечно, этих средств на все не хватило, но они стали хорошим толчком, чтобы двигаться дальше.

А как происходит ваше сотрудничество с центром занятости?

— У нас очень нормальное рабочее сотрудничество. Я являюсь членом правления бизнес-ассоциации Ивано-Франковской области, поэтому мы с центром занятости подписали меморандум о сотрудничестве. Они помогали мне и с грантом — когда подавал документы, впервые получил замечания, и специалисты центра подсказали, что нужно исправить. После этого все прошло удачно. Также они помогают с кадрами — если есть люди, которые подходят под нашу сферу деятельности, то направляют их к нам. Есть постоянная коммуникация и поддержка.

В скором времени Руслан вместе с ветераном и бывшими коллегами открывает общий проект в Лондоне.

Что планируете на ближайшее время?

— Сейчас готовимся к открытию нового заведения в Ивано-Франковске. А еще — запускаем общий проект в Лондоне вместе с ребятами, выехавшими за границу. Один из них – мой мастер, ветеран. Он пошел воевать, получил тяжелое ранение, больше года проходил реабилитацию за границей. Теперь мы с ним вместе работаем над открытием этого заведения. Другие – это наши бывшие работники, которые присоединились к команде.

А как вы видите себя после войны?

— Планировать сейчас сложно. Но точно хочу быть полезным. Есть большое желание создать Ассоциацию ветеранского бизнеса , которая будет помогать предпринимателям-ветеранам развиваться, лоббировать свои права и находить новые возможности для роста.