Образовательный бизнес во время войны: как предприниматель создала садик и школу на Киевщине

Образование для ребенка — это первое, о чем заботятся родители после здоровья. Но что выбрать: частное или государственное учреждение? Сегодня в Украине работает около 500 частных детских садов и почти столько же школ. Спрос на качественное образование растет, а конкуренция в этой сфере становится все более ощутимой. Именно в такой среде начала свое дело предпринимательница Киевской области Ирина Стефанская. В селе Чайки, рядом со столицей, она открыла собственное образовательное пространство Unique school. Началось все с небольшой группы детей в 2016 году, а сегодня ее сад и школа работают для сотен учащихся. О пути от идеи к масштабному образовательному проекту, вызовам во время войны и главным планам на будущее Ирина рассказала в интервью для Delo.ua

Как возникла идея создать образовательный проект?

— В моей семье педагогика – это традиция: и родители, и бабушки с дедушками были учителями. У меня же два образования – педагогическое и экономическое. Но начинала я совсем с другого — занималась бизнесом, создала собственный бренд одежды и медицинской одежды.

Все изменилось, когда у меня появились дети, а их трое. Когда пора отдавать их в садик, выяснилось, что устроиться в государственное учреждение непросто: бесконечные очереди и дефицит мест. Особенно ощутимо в пригороде Киеве, где новостройки возводятся активно, а детсады за ними не успевают. Кроме того, уровень образования в существующих учреждениях часто не соответствовал ожиданиям.

Тогда я впервые задумалась: почему бы не создать садик самой? Эта идея родилась не из бизнес-плана или стратегии, а из личной нужды. Впоследствии я поняла, что таких родителей, как я, столкнувшихся с такими проблемами, тысячи. Именно так появился мой первый образовательный проект.

Ирина, вспомните, как вы открывали первый детский сад.

— Мы открыли садик в Чайках, Бучанского района, буквально рядом с домом в 2016 году. Арендовали небольшое помещение и первые годы работали в формате дневного ухода, для которого лицензия не нужна. Сначала была только одна группа из 10-12 дошкольников в возрасте 4-5 лет, которых мы готовили в школу. В штате работали один-два педагога, а несколько внештатных специалистов приходили проводить кружки. Через два года мы получили лицензию, и наше заведение стало работать полноценно.

Материалы Монтессори недешевы: даже простой набор может стоить несколько тысяч гривен, а некоторые более десяти.

А какую функцию вы выполняли в садике?

— Я была вовлечена во все процессы. Когда открываешь такой проект, приходится совмещать и педагогическую деятельность и организационную работу. Я прошла Монтессори-учебу и хорошо понимала методику, поэтому сама проводила занятия с детьми, подбирала педагогов и занималась административными делами.

Какими были ваши первые инвестиции в садик?

— Я поклонница педагогики Монтессори, и считаю эту методику лучшей для дошкольников. Но она нуждается в значительных вложениях. Если в обычном садике хватает красок, ножниц и нескольких игр, то здесь требуются специальные дидактические материалы. И стоят они совсем недешево: даже самый простой набор, например коробочка с шариком, может обойтись в 2–2,5 тысяч гривен, а некоторые материалы могут стоить и 10–12 тысяч. Так что стартовые инвестиции составили около 15 тысяч долларов. Это были деньги, заработанные в моем предыдущем бизнесе, которые я решила вложить в дело.

Какие специалисты входят в ваш коллектив?

— У нас довольно молодая команда: средний возраст 27-28 лет. Есть основной штат – воспитатели, их помощники и медицинский работник. Все Монтессори-педагоги проходят трехлетнее обучение с акцентом на психологии ребенка, поэтому часто они лучше понимают детскую психику, чем классические психологи. Однако отдельно есть и внештатный психолог

Для дополнительных занятий мы приглашаем музыкального педагога, преподавателей английского и хореографии. Они проводят занятия несколько раз в неделю. Логопед работает по запросу, когда возникает такая необходимость.

Питание в вашем садике было организовано с самого начала, или это впоследствии наладили?

— Обеспечить сад питанием нужно было сразу, ведь даже если ребенок проводит в заведении всего полдня, он должен пообедать перед тем, как идти домой. Сначала мы работали с разными кейтерингами, но были очень недовольны качеством еды. Я изучала санитарные нормы, посещала кухни, где готовили блюда для детей, и то, что видела там, просто шокировало.

Я объездила всю Киевскую область в поисках качественного питания, но ничего подходящего не нашла. Тогда мы с мужем решили, что нужна кухня. Но для небольшого бизнес-проекта, как наш садик, это было бы невыгодно — затраты на оборудование и обслуживание делали бы его нерентабельным.

Но впоследствии выяснилось, что многие учебные заведения также в поисках питания. Поэтому мой муж, предприниматель, решил развить кейтеринг специально для детских заведений. Сегодня его компания кормит не только наш садик, а более пятидесяти заведений в Киеве.

А когда вы решили, что нужно расширять деятельность и начать школу?

— Сначала я думала, что это будет мой небольшой декретный проект, чтобы "не скиснуть" дома с детьми. Но когда начала заниматься садиком, полностью ушла в образовательную сферу. Меня это увлекло: я изучала современные образовательные проекты, стажировалась в Финляндии и поняла, что образование меня вдохновляет и драйвит. Так появился Unique school.

Открытие школы стало естественным шагом. Когда дети из нашего садика взрослели, родители стали спрашивать о начальном образовании. В 2018 году мы открыли первый класс из 13 детей. Это были преимущественно выпускники нашего садика, в их числе и моя дочь. Сейчас в нашей школе учится уже 250 учащихся.

Сначала в садике работало две воспитательницы, сейчас команда выросла до 10

Какому классу сейчас учатся дети в вашей школе?

— Пока у нас начальная и средняя школа. Мы открыли ее 8 лет назад, поэтому самый старший класс у нас восьмой. Мы не набирали сразу старшие классы, каждый год добавляем только один новый класс. То есть на следующий год появится девятый. В старшую школу мы еще не доросли.

Как полномасштабная война повлияла на работу ваших учебных заведений?

— Первым большим стрессом для нас стал коронавирус. Дошкольное обучение невозможно организовать онлайн, а если дети не ходят, родители соответственно не платят. Но, несмотря на убыточные месяцы, мы выплачиваем зарплаты и персоналу, и за аренду помещения.

В преддверии полномасштабного вторжения мы переехали в новое помещение. Мы сделали хороший современный ремонт, вложили все свои сбережения – около 100 тысяч долларов — и тут началась война.

Мы с семьей выехали на запад Украины, но уже на второй неделе запустили онлайн-обучение. Сначала работали через Zoom, а позже сделали собственную платформу. Это помогло детям, родителям и учителям держать эмоции под контролем.

А вот садик пришлось поставить на паузу, потому что для маленьких детей формат онлайн не подходит. Когда российские войска отошли из Киевской области, мы вернулись в школу, запустили летний лагерь и в сентябре 2022 возобновили школу. Садик с новым дыханием смогли переоткрыть в 2023 году, когда я получила грант.

Сколько ваших учащихся уехали за границу?

— К началу полномасштабной войны почти половина учеников оказалась за пределами Украины и училась через нашу дистанционную платформу. После деоккупации Киевщины часть детей вернулась. Многие родители говорили, что вернулись ради школы. Такие слова вдохновляют и придают силы работать дальше. Однако около трети наших учеников все же остается за границей из-за безопасности.

Деятельность в учебных заведениях подразумевает обязательное наличие бомбоубежища. Как вы решить этот вопрос?

—Нам невероятно повезло. Когда мы подбирали помещение, в нем обнаружился огромный подвал. Здание было пустым — голые стены, а подвал, на удивление, с ремонтом: теплый пол, вентиляция, крепкие стены. Владелец начал работы именно с подвала, и мы сначала шутили: "Зачем нам этот бункер, лучше бы этажи сделал". И кто бы мог подумать, что с началом полномасштабного вторжения в 2022 году мы будем безумно благодарны ему за это готовое бомбоубежище.

Подготовлены ли вы на случай блекаутов?

— Когда в прошлом году начались активные отключения, мы решили приобрести мощный генератор, который бы обеспечивал все потребности школы. Такой генератор стоит около 20 тысяч долларов. Мы открыли банку и попросили приобщиться ко всем, кто может. И родители откликнулись — это была половина, а может и больше, помощи.

Через какие каналы привлекаете детей в школу?

— На самом деле основной канал — это рекомендации родителей. Мы почти не делаем рекламы: немного ведем страницы в соцсетях, показываем нашу работу. Таргетированную рекламу уже давно не заказываем. Только перед стартом набора в школу или садик можем разместить объявления в местных группах или на бордах о дне открытой двери. Но 90% новых детей родители приводят именно по совету друзей или знакомых.

Сколько детей вы планируете до 2026 года?

— Естественный прирост ежегодно около 30-40 детей. Так что суммарно в следующем году должно быть 300+. Это минимум, который формируется естественно без дополнительного стимулирования или набора. Будь условия и помещения для большего спроса, можно было бы расти еще быстрее.

Вы получили грант "Собственное дело". На что направили деньги?

— Я получила 250 тысяч гривен. Эти деньги помогли нам восстановить дошкольное направление. Сначала мы запустили подготовку в школу для детей от пяти лет: закупили ноутбуки для классов прескуляров и обустроили интерактивные занятия по робототехнике. Это была большая поддержка, потому что своими средствами мы не смогли бы так быстро обустроить классы.

Каждый год в школу добавляется по одному классу — сейчас их уже восемь.

Грант вы писали сами или привлекали ментора?

— Я писала заявку сама. Сначала я совершила ошибку, но работники центра занятости сразу позвонили по телефону и подсказали, как исправить. То есть процесс был достаточно доступен и поддержка от государства реально помогла.

Подскажите, обращаетесь ли в Центр занятости по привлечению новых специалистов?

— Сейчас в нашей школе работает более 50 специалистов, а в садике — 10. Проблема с кадрами сейчас действительно большая, и каждый год ситуация только усложняется. Но у нас отличное сотрудничество со Службой занятости. Они консультируют нас и иногда помогают привлекать специалистов, а еще приглашают на различные интересные мероприятия.

Когда вы начинали в 2016 году, каков был ваш годовой доход?

— Тогда у нас было всего 10 детей, и доход был совсем небольшой. Сейчас есть около 250 детей, поэтому обороты выросли в десятки раз. К примеру, в прошлом году это было около 30 млн грн, а в этом году ожидаем уже 40 млн. грн.

А сколько стоит обучение?

— В детском саду абонемент стоит 18 500 грн. в месяц за полный день. В стоимость входит английский, гимнастика, музыка, кружки по выбору, трехразовое питание и три педагога в группе. Школа стоит от 22 до 25 тыс. грн. в месяц.

Но и расходы у нас большие: например, 60–65% расходов составляют зарплаты воспитателей и учителей. Далее высокая аренда помещений, коммунальные платежи… То есть чистая прибыль составляет лишь около 10%. Как для бизнеса это очень мало, но мы стараемся увеличивать рентабельность.

Чем закончились судебные тяжбы за месторасположение школы? Вы переехали в другое помещение или остались там?

— Все началось в конце 2019 года, когда школа переехала в новое помещение, рядом с роскошным поместьем газового магната Олега Никонорова, возглавлявшего Региональную газовую компанию (РГК), связанную с Дмитрием Фирташем. Увидев, что рядом открылась школа, он отреагировал агрессивно: заявил, что вложил в свой дом несколько миллионов евро и не желает слышать детский смех за забором. Мы предложили компромисс – установить шумозащитный барьер. Но вместо диалога он начал настоящую войну.

Началась системная травля: заказные проверки, фиктивные уголовные дела, черный пиар и даже борды вокруг города с дискредитационными сообщениями. Мы выдержали десятки проверок без всякого нарушения. Давление стало настолько масштабным, что пришлось обратиться в медиа. После сюжетов на ICTV история получила широкую огласку.

Никоноров, по нашей информации, "купил" решение первой и второй инстанций, но в Верховном Суде мы одержали окончательную победу. Школа сохранила лицензию и осталась в своем помещении.

Ирония судьбы: уже через год после этого началась полномасштабная война, а газовую империю Фирташа и ее топменеджеров, среди которых и Никоноров, начали расследовать масштабные финансовые злоупотребления — ущерб государству оценивали в миллиарды гривен.

Имение Никонорова сейчас резвится, говорят, что оно прячется за границей. А школа продолжает работать в своем доме - без "соседей-олигархов" и с ощущением заслуженной победы.

Какие у вас планы на конец 2025 года и краткосрочно на 2026 год?

— Самое главное для нас сейчас собственное помещение. Мы работаем в двух съемных зданиях, и это имеет свои неудобства и риски. Раньше мы уже общались с застройщиками, искали варианты постройки. Поэтому ключевая задача – найти решение, чтобы построить собственное пространство для школы и садика. Сейчас из-за войны стартовать тяжело, но мы верим, что со временем все удастся.