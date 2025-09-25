Частное образование в Украине: сколько заработали самые популярные школы и университеты

В 2025 году сектор частного образования демонстрирует устойчивость и даже наращивает активность — за два полных квартала и неполный третий квартал 2025 года было зарегистрировано 383 юридических лица с образовательными видами деятельности, что почти не отличается от результата за весь 2024 год (в 2024-м открыто 427 новых).

Количество прекращенных заведений остается невысоким: в первом полугодии 2025 года было зафиксировано 21 прекращение деятельности. В итоге чистый прирост за первое полугодие составил 250 юридических лиц, в то время как в первой половине 2024 года чистый прирост был 162 — то есть темпы прироста ускорились примерно в 1,5 раза.

Поквартальное расписание открытий также подтверждает тренд: во II квартале 2024 года открыли 109 заведений, в III – 119, в IV – 126; в 2025 году первый квартал принес 134 новых регистрации, а второй стал пиковым — 137 новых заведений, что на 25,7% больше, чем во II кв. 2024 года.

В то же время, во II квартале 2025 года прекращений было 14 — это вдвое больше, чем в предыдущие три месяца, и на 55,6% больше, чем во II кв. 2024-го (9 прекращений), но даже это количество не оправдывает общую положительную динамику: на каждое закрытое юрлицо во II кв. 2025 год приходится почти десять открытых.

Региональная картина рынка остается сконцентрированной в городах и относительно безопасных регионах. Столица уверенно лидирует - около 6 тысяч учебных заведений, что составляет около 12-13% от общего количества. Далее следуют Днепропетровская область (около 2,9 тыс.), Львовская (около 2,8 тыс.), Одесская (около 2,5 тыс.) и Харьковская (около 2,3 тыс.).

Меньшие показатели характерны для менее урбанизированных областей: в Киевской области (без Киева) около 2,2 тыс. заведений, в Винницкой – 1,8 тыс., в Житомирской – 1,6 тыс. Высокая концентрация в Киеве подчеркивает роль мегаполиса как центра спроса и инфраструктуры для частного образования; в то же время рост количества заведений в западных регионах отражает внутреннюю миграцию и перераспределение спроса в условиях безопасности.

Крупнейшие частные университеты Украины

Топ-15 крупнейших частных университетов Украины по доходам 2024 суммарно заработали около 3,8 млрд грн.

Возглавляет рейтинг Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП, Киев) с 653,2 млн. грн. дохода в 2024 году; на втором месте – Украинский католический университет (УКУ, Львов) с 494,8 млн грн, на третьем – Закарпатский венгерский институт им. Ф. Ракоци II (Берегово) с 454,7 млн грн.

Далее следуют Европейский университет (Киев) – 321,8 млн грн, Киевский университет культуры – 289,9 млн грн, Международный гуманитарный университет (Одесса) – 289,3 млн грн.

Крупнейшие частные школы

Сегмент частного среднего образования представлен сочетанием онлайн-школ и премиальных лицеев. Топ-10 частных школ по доходам 2024 суммарно аккумулировали около 1,8 млрд грн.

Лидер - дистанционная школа "Оптима" с доходом 401,9 млн грн в 2024 году. Ее выручка превышает показатели ближайших конкурентов примерно на 70%.

Второе место заняла Новопечерская школа (237,5 млн грн), третье – сеть КМДШ (218,4 млн грн).

В топ-10 также вошли львовский лицей "Школа свободных и неравнодушных" (163,6 млн грн), киевские "Атмосферная школа" (160,3 млн грн) и "Лико-Школа" (158,0 млн грн), а также инновационные проекты "Мидгард" (122,0 млн грн), "Школа Базис" (96,6 млн грн) и Pechersk School International (96,0 млн грн).

8 из 10 крупнейших школ расположены в Киеве, что подчеркивает столичную концентрацию сегмента, но онлайн-модели позволяют охватывать учащихся по всей стране и за границей.

Аналитики констатируют, что частное образование в Украине 2024-2025 годов проявляет заметную адаптивность — количество новых игроков растет, а финансовые лидеры наращивают доходы. Это позволяет сектору не только обеспечивать потребность населения в альтернативных образовательных решениях во время войны, но и создавать новые модели — прежде всего дистанционные и гибридные форматы, которые, скорее всего, сохранятся после завершения острой фазы кризиса.

Добавим, в 2024 году из-за того, что частные школы скорее организовали качественное онлайн-обучение, родители начали массово переводить туда детей из государственных учреждений. По итогам первого года пандемии количество детей в частных дистанционных школах выросло в 6-7 раз.