Приватна освіта в Україні: скільки заробили найпопулярніші школи та університети

У 2025 році сектор приватної освіти демонструє стійкість і навіть нарощує активність — за два повних квартали й неповний третій квартал 2025 року було зареєстровано 383 юридичні особи з освітніми видами діяльності, що майже не відрізняється від результату за весь 2024 рік (у 2024-му відкрито 427 нових юросіб).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків YouControl.Market.

Кількість припинених закладів залишається невисокою: у першому півріччі 2025 року було зафіксовано 21 припинення діяльності. У підсумку чистий приріст за перше півріччя становив 250 юридичних осіб, тоді як у першій половині 2024 року чистий приріст був 162 — тобто темпи приросту прискорилися приблизно в 1,5 раза.

Поквартальний розклад відкриттів також підтверджує тренд: у II кварталі 2024 року відкрили 109 закладів, у III — 119, у IV — 126; у 2025-му перший квартал приніс 134 нові реєстрації, а другий став піковим — 137 нових закладів, що на 25,7% більше, ніж у II кв. 2024 року.

Водночас у II кварталі 2025 року припинень було 14 — це вдвічі більше, ніж у попередні три місяці, та на 55,6% більше, ніж у II кв. 2024-го (9 припинень), але навіть ця кількість не виправдовує загальну позитивну динаміку: на кожну закриту юрособу в II кв. 2025 припадає майже десять відкритих.

Регіональна картина ринку залишається сконцентрованою в містах і відносно безпечних регіонах. Столиця впевнено лідирує — близько 6 тисяч навчальних закладів, що становить близько 12–13% від загальної кількості. Далі йдуть Дніпропетровська область (приблизно 2,9 тис.), Львівська (приблизно 2,8 тис.), Одеська (приблизно 2,5 тис.) і Харківська (приблизно 2,3 тис.).

Менші показники характерні для менш урбанізованих областей: у Київській області (без Києва) близько 2,2 тис. закладів, у Вінницькій — 1,8 тис., у Житомирській — 1,6 тис. Висока концентрація в Києві підкреслює роль мегаполісу як центру попиту та інфраструктури для приватної освіти; водночас зростання кількості закладів у західних регіонах відображає внутрішню міграцію та перерозподіл попиту в умовах безпеки.

Найбільші приватні університети України

Топ-15 найбільших приватних університетів України за доходами 2024 року сумарно заробили близько 3,8 млрд грн.

Очолює рейтинг Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП, Київ) із 653,2 млн грн доходу у 2024 році; на другому місці — Український католицький університет (УКУ, Львів) із 494,8 млн грн, на третьому — Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці II (Берегове) з 454,7 млн грн.

Далі йдуть Європейський університет (Київ) — 321,8 млн грн, Київський університет культури — 289,9 млн грн, Міжнародний гуманітарний університет (Одеса) — 289,3 млн грн.

Найбільші приватні школи

Сегмент приватної середньої освіти представленій поєднанням онлайн-шкіл і преміальних ліцеїв. Топ-10 приватних шкіл за доходами 2024 року сумарно акумулювали близько 1,8 млрд грн.

Лідер — дистанційна школа "Оптіма" із доходом 401,9 млн грн у 2024 році. Її виручка перевищує показники найближчих конкурентів приблизно на 70%.

Друге місце посіла Новопечерська школа (237,5 млн грн), третє — мережа КМДШ (218,4 млн грн).

До топ-10 також увійшли львівський ліцей "Школа вільних та небайдужих" (163,6 млн грн), київські "Атмосферна школа" (160,3 млн грн) та "Ліко-Школа" (158,0 млн грн), а також інноваційні проєкти "Мідгард" (124,3 млн грн), "МрійДій" (122,0 млн грн), "Школа Базис" (96,6 млн грн) і Pechersk School International (96,0 млн грн).

8 із 10 найбільших шкіл розташовані в Києві, що підкреслює столичну концентрацію сегмента, але онлайн-моделі дозволяють охоплювати учнів по всій країні та закордоном.

Аналітики констатують, що приватна освіта в Україні 2024–2025 років проявляє помітну адаптивність — кількість нових гравців зростає, а фінансові лідери нарощують доходи. Це дозволяє сектору не лише забезпечувати потребу населення в альтернативних освітніх рішеннях під час війни, але й створювати нові моделі — перш за все дистанційні та гібридні формати, які, найімовірніше, збережуться й після завершення гострої фази кризи.

Додамо, у 2024 році через те що приватні школи швидше організували якісне онлайн-навчання, батьки почали масово переводити туди дітей із державних закладів. За підсумками першого року пандемії кількість дітей у приватних дистанційних школах зросла у 6-7 разів.