Сладкий бизнес: как домашнее хобби предпринимательницы из Тернополя превратилось в настоящее производство

Все больше и больше мам отказываются от сладостей с сахаром, консервантов и вредных добавок для своих детей и выбирают натуральные продукты. В Украине на этом фоне стремительно набирает популярность фруктовая пастила. Татьяна Савельева была первой в Тернополе, кто начал производить собственноручно фруктовые вкусности дома для своего сына. Сначала она даже не думала, что на этом можно построить бизнес и зарабатывать деньги. Но когда ее буквально завалили заказами, стало понятно, что это может стать настоящим делом жизни. Сегодня ее бренд “Пастила Танина” имеет стабильный несколькомиллионный заработок. И хотя война не позволяет полноценно развиваться, предпринимательница не сдается и планирует сфокусироваться на оптовых продажах.

Несмотря на то, что рынок пастилы в мире огромен — в 2024 году он оценивался в 2,84 млрд долларов США, Татьяна убеждена, что украинский крафтовый продукт может конкурировать и на глобальном уровне. Так что активно планирует выход на международные рынки.

О том, как рождалась "Пастила Танина", как предпринимательница превратила домашние эксперименты в настоящий бизнес, искала сырье, налаживала производство во время войны и готовится к экспорту, Татьяна Савельева рассказала в своем интервью Delo.ua.

С чего началась история бренда "Пастила Танина" и как появилась сама идея?

— Все началось в 2015 году, когда моему сыну исполнилось два года. Я была в декрете, мы много гуляли, и я искала что-нибудь вкусное и полезное для перекусов. Но дети так привередливы: часто не хотят ни овощей, ни фруктов. Поэтому я решила делать фруктово-овощную пастилу — она вкусненькая, сладенькая, а главное — малыш никогда не догадается, что внутри спрятана морковь или свекла.

Все рецепты придумывала сама: сушила фрукты, экспериментировала с сочетаниями, пока не нашла идеальных вкусов. В Тернополе я была среди первых, кто взялся за такое дело, хотя поначалу о заработке даже не думала.

Сначала я угощала подруг и мам, с которыми гуляли вместе, даже раздавала пластинки пастили прямо у ЦУМа. Людям нравилось, и быстро заработало сарафанное радио. Потом подхватили блоггеры — лучшей рекламы нельзя было искать.

Заказов становилось все больше, и я уже не успевала одна с ними справиться, а моя кухня стала похожа на мини-производство. Тогда я поняла, что это может превратиться в настоящий бизнес. Я выкупила помещение, сделала ремонт и обустроила два цеха – один для заготовки сырья, другой — для изготовления пастилы. Впоследствии зарегистрировала бренд "Пастила Танина" и наняла помощников.

Первый шаг к десерту: собранные ягоды и фрукты превращаются в нежное пюре.

Какими были первые инвестиции?

— На самом деле, они были совсем небольшими. Раньше мама подарила мне сушилку, чтобы делать сухофрукты для ребенка. Она год пылилась в шкафу, пока я наконец не достала ее. Также в ход пошел обычный блендер, миксер и соковыжималка, которые есть у каждой хозяйки. Был август, свежих ягод было достаточно, и я переделывала их в вкусную пастилу.

Но старенькая техника не выдерживала нагрузки, быстро "сдавалась" и горела. Приходилось постоянно докупать новые приборы, но они тоже ломались. Тогда я поняла: пора переходить на более мощную технику. Кроме этого, необходимо было установить кондиционер, сделать новую упаковку, а это большие вложения, которых на тот момент не было.

Где нашли деньги на оборудование?

— Мне посоветовали взять грант от программы "Собственное дело" на развитие бизнеса. Я составила бизнес-план и получила 250 тысяч гривен. Эти деньги очень помогли: я наконец-то купила профессиональный блендер, кондиционер и аппарат для запайки упаковки — теперь наша пастила выглядит как коробка конфет в магазине.

Какова ваша команда?

— Сейчас у нас постоянно работают четыре человека. Раньше в разные периоды было шесть или восемь, например, летом, когда заготавливаем много сырья, или во время праздников — ноябрь-декабрь, на Черную пятницу и Николая, когда много упаковок и нагрузки значительно растут. Но мы оптимизировали процессы, и теперь нужны меньшие ресурсы.

А где вы берете сырье для пастилы?

— Отчасти сотрудничаю с местными фермерами. В Тернопольской области есть частные хозяйства, которые выращивают яблоки, клубнику, малину и ежевику — они и снабжают нас своей продукцией. Но некоторые ягоды в регионе не растут, например, чернику или голубику выращивают в Закарпатье. Поэтому выгоднее покупать их на местном рынке через перевозчиков, чтобы экономить время и не переплачивать за доставку. Чтобы приобрести ягоды еще по оптовым ценам, нужно быть на рынке в пять утра.

Какое количество сырья вам необходимо, чтобы хватило на весь год?

— Точную общую цифру я даже не считала, потому что часть сырья заготовляем летом, а часть покупаем по факту. Основной продукт — яблоки, их нужно несколько тонн в год. Но мы закупаем их только на определенный период, а затем докупаем, как бананы, цитрусовые и орехи.

За средства гранта по программе "Собственное дело" предпринимательница заменила домашний блендер профессиональным.

Ягод замораживаем примерно по 150 кг каждого вида. Сейчас сезон томатов, так что для нашей линейки соленой пастилы тоже нужно заготовить не менее 100 кг. Мы сотрудничаем с фермером, выращивающим овощи, у него и закупаемся.

Когда началась война, что стало с производством?

— На время все остановилось, потому что никто не знал, что делать в такой ситуации. Многие выезжали, а наша продукция оказалась идеальной для перекуса в дороге. Так что наши запасы быстро закончились и склады опустели.

Тогда работники сами предложили: "Давайте работать дальше!" — и мы возобновили производство. В этот период мы запустили проект "Пастила для ВСУ". Летом люди приносили свои ягоды и яблоки, делились заморозкой, а мы, добавляя собственные продукты и труд, делали пастилу и отправляли ее в разные бригады.

Кто ваши покупатели? Где их ищете?

— Я сама создаю поток клиентов через свои соцсети — Instagram @tanya.pastila и TikTok, ведь у меня более 72 тысяч подписчиков. Также иногда коллаборуемся с другими блоггерами, которые помогают рассказывать о продукте, но основной канал — это я и моя аудитория.

Как вы оцениваете состояние вашего бизнеса?

— Мой бизнес работает уже более семи лет. За это время он пережил очень многое: от рождения двух моих младших детей до моментов, когда хотелось все продать и закрыть дело. Однако нам удалось удержаться на плаву, даже тогда, когда я позволила себе погрузиться в материнство.

Если смотреть на цифры, то в 2021 году общий оборот составил около 3 миллионов гривен. В течение следующих трех лет он оставался на том же уровне. То есть в гривнах сумма не изменилась, но курс доллара вырос, цены подскочили, а реальная покупательная способность клиентов снизилась. В результате количество продаж упало примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.

Хотя цена на сырье растет, те же бананы, которые являются одним из главных компонентов, подорожали на 50%, я не могу поднять цену на пастилу тоже на 50%, потому что ее не будут покупать.

На уменьшение количества заказов повлияло и то, что значительная часть наших клиентов уехала из Украины: если раньше 90% покупателей были из Украины, то теперь около 80%, остальные 20% заказов поступают из-за рубежа.

Летом ситуация усугубляется еще больше: ягоды и фрукты быстро портятся, все пытаются есть их свежими. Зима и весна, сезон подарков, всегда радуют лучшими продажами.

Пастила любят даже те малыши, которые обычно отказываются от фруктов и ягод.

Расскажите когда вы вышли на экспортные рынки?

— Полноценным экспортом это пока не назовешь. Это единичные заказы от наших украинцев, выехавших за границу. Но мы работаем над этим направлением.

Какая загруженность производства?

— Мощностей хватает, и мы можем производить гораздо больше, привлекая дополнительных людей. Вопрос только в том, чтобы было кому продавать. Сейчас наше производство загружено примерно на 60%.

Мы не наделываем пастилу впрок, все делаем на заказ. Конечно, уже можем предположить, какие вкусы берут чаще, так что готовим немного большими партиями.

Планируете расширять ассортимент и добавить в пастилу другие полезные вкусности?

— Идей много, очень хочется попробовать новые форматы перекусов. Но каждая новая линейка – это дополнительные затраты и оборудование. Поскольку мысли о расширении не отпускают, решила не ограничиваться только пастилой и добавить новые полезные вкусности: мармелад, шоколад, печенье. Возможно, когда-нибудь возьму грант на новую технику и тогда скорее воплощу новые замыслы.

Чувствуете ли конкуренцию на рынке пастилы?

— Когда начинала, фактически была первой в Тернополе, кто производил пастилу , разве что "Улитка Боб" уже работал. Но они пошли в массмаркет, а я сделала ставку на конечного потребителя. Со временем многие хозяйки решили попробовать этот "легкий" бизнес, но именно ручная работа и разнообразие ассортимента отличают нас среди других.

Сотрудничаете ли с центром занятости? Помогают ли вам найти людей для работы?

— Сейчас у нас нет такой необходимости. На производстве работают четыре человека, прекрасно выполняющие всю работу. Во время войны объемы продаж заметно упали, поэтому пока не планируем расширять команду.

Что вы планируете в ближайшее время?

— Моя главная цель — развивать B2B-формат, наладить оптовые продажи и открыть для нашей пастилы международный рынок.

Мы завершаем работу над новой удобной упаковкой для небольших батончиков и маленьких пакетиков пастилы. Параллельно готовим все необходимые документы, чтобы уже в скором времени официально продавать нашу продукцию за границу.