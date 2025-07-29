От оккупации Крыма и Херсона до новой жизни в Виннице: история возрождения бизнеса "Perfetto"

Говорят, снаряд не попадает дважды в одну воронку. Но эта семья потеряла бизнес дважды. И оба раза — из-за войны войны. Сначала – в Крыму. Потом – на Херсонщине. А вместе с бизнесом дом, команду, планы, привычную жизнь. Но, несмотря ни на что, они снова поднялись. И теперь начинают третью главу своей бизнес-истории в Виннице. Это история не просто о мороженом, а о мечте, зародившейся еще в Италии, о киоске на херсонском пляже, с которого все началось, о несокрушимости и силе начинать снова с нуля, где каждый торт, каждый шарик gelato теперь стали символом стойкости и борьбы. Они смогли подняться снова, найти новую команду и клиентов, и теперь готовятся выйти на европейский рынок, а грант от государства стал важным шагом на этом большом пути. Как это было читайте в интервью с Анной Воскобойник, производителем крафтового мороженого Perfetto на Delo.ua.

Публикацию подготовила команда Delo.ua при поддержке Visa в Украине в рамках проекта "Собственное дело".

Расскажите, как все начиналось? С чего стартовал ваш бизнес?

— Все началось 19 лет назад, в 2006 году. Тогда мы с мужем Константином жили в Италии, работали на заводе по производству пластика, но мечтали о своем деле в Украине. Сначала думали, что бизнес будет связан с пластиком, поскольку хорошо знали эту отрасль, но со временем поняли, что хотим заниматься тем, что доставляет радость. Так мы пришли к производству крафтового мороженого.

После обучения по приготовлению мороженого по итальянской технологии GELATO, у нас загорелись глаза, и мы вложили в это все свои сбережения из Италии – примерно 30 тысяч евро. Еще немного одолжили у отца мужа. Купили оборудование: пастеризатор, фризер, специальные машины.

Первое заведение мы открыли в Железном Порту Херсонской области. Это был маленький киоск 10 кв. м плюс 15 кв. м – производство. Мы все делали на месте: готовили мороженое и сразу продавали его.

На второй год работы уже было три точки, на третий – пять. Поскольку мороженое — это праздник, тепло и море, мы открывались на побережье в Скадовске, Лазурном, Геническом. И через несколько лет наши фирменные киоски были почти на всех курортах Херсонщины — более 15 точек.

Параллельно развивались в городах. В Херсоне открыли два ресторана и две кондитерские, а также кондитерскую в Одессе, в Аркадии. На третий год нашей деятельности мы создали отдельный производственный цех в Херсоне и начали работать еще и в формате B2B – поставляли мороженое в другие заведения. Впоследствии преодолевали и другие направления – производство кондитерских изделий и молодых сыров.

Из-за оккупации юга Украины "Perfetto" работает только в стационарных заведениях — в Одессе и Виннице.

Как в вашем семейном бизнесе распределены обязанности?

— Я — CEO, занимаюсь отладкой и открытием новых торговых точек. Отвечаю за подбор персонала, дизайн, ассортимент, ценообразование, слежу за трендами рынка. Также управляю работой с клиентами в формате B2C. Муж работает с партнерами в B2B, отвечает за производственные процессы, изготовление продукции, транспортную логистику и бухгалтерию.

Расскажите, были ли у вас потери во время войны?

— На самом деле наши потери начались еще задолго до полномасштабного вторжения. Мы работали в Крыму и довольно успешно. В Севастополе имели собственную кондитерскую-джелатерию "Perfetto". Кроме того, активно развивали B2B-направление: снабжали мороженое на курорты Ялты, Алушты, других прибрежных городов. 50% наших партнеров были из Крыма. Но после оккупации полуострова мы полностью потеряли наработанный бизнес. Тогда еще думали: "Ничего, все скоро наладится, и мы вернемся". До сих пор верим, что так и будет.

А полномасштабное вторжение? Оно же задело всех, особенно бизнес в Херсоне. Как это было?

— Когда в 5 утра начались обстрелы, уже в 7 мы сели в машину и отправились к друзьям в Черновцы. Мы бросили все: дом, вещи, производство. Херсон был оккупирован с первых дней, и нам просто чудом удалось проскочить: сразу за нами начали появляться российские блокпосты, так что мы не успели ничего вывезти.

А как вы возобновляли производство?

— У нас осталась одна-единственная точка в Одессе. Руководство "Аркадии" мотивировало нас возобновить работу, потому что многие начали спрашивать о мороженом, а апрель на юге - начало сезона. Партнеры тоже начали звонить по телефону и просить продукт. Но наше производство уже было в оккупации. Поэтому мы обратились к временно не работающим партнерам с просьбой взять в аренду цех с оборудованием в Киеве. Так началось возобновление нашего бизнеса. Муж сам готовил мороженое и развозил продукцию. Мы смогли наладить работу в Одессе и начать продавать оставшимся клиентам на неоккупированных территориях за пределами Херсона.

Сейчас у "Perfetto" длится период переформатирования и инвестиций.

А как вы очутились в Виннице?

— Случайно. Мы ехали в Одессу, чтобы налаживать работу, но именно в тот день в городе начались массированные обстрелы, были погибшие. Поэтому мы решили заехать в Винницу — это была Пасха, солнечный и теплый день, как будто сияло. Кажется, вселенная мне подсветила, что надо остаться. В тот день мы встретили старых знакомых, они также посоветовали нам открываться в Виннице.

С чего началось возобновление бизнеса?

— Муж вернулся работать в Киев, а мы с детьми ходили по улицам Винницы в поисках помещения для кондитерской "Perfetto". Нашли небольшое, примерно 80 кв. м, и я начала переговоры с владельцем. Но потом появились сомнения: смогу ли? Будет ли продукт интересен людям во время войны в городе, где нас никто не знает.

Владелец помещения так искренне поддерживал нас и мотивировал, что я поверила в себя. Он помогал советам, подсказывал, где найти нужных специалистов – это была невероятная поддержка. А люди, работавшие с нами, делали даже больше, чем ожидалось. Это стало настоящим спасением. Мы обустроили небольшую кухню, где выпекали кондитерку, а муж снабжал мороженое из Киева.

Помогала ли власть?

— Мы всегда были самостоятельными, не обращались за помощью. Но когда открылись, власть действительно поддерживала, помогала советами, приглашала на разные мероприятия. Глава администрации и городской глава приходили на производство, и это очень мотивировало наш коллектив.

Телевизионщики сами приезжали и снимали репортажи, благодаря этому многие узнали о нашем деле. Это была невероятная поддержка, которая не стоила нам ни копейки, но дала большой результат.

Когда вы переехали в Винницу, ваша команда осталась в Херсоне?

— Да, большая часть команды осталась в Херсоне. Нам пришлось искать новых людей через объявления в интернете и обучать их с нуля. Осенью 2022 года мы открыли производство мороженого в Виннице и отказались локально от Киева. Мы взяли в аренду большое оборудованное производство в Виннице. Некоторые работники из Херсона тоже присоединились к нам. Впоследствии перезапустили производство сыров.

Часть работников из Херсона в "Perfetto" присоединилась сразу, часть позже, а некоторых работников владельцы заведения нашли среди винничан.

Сколько человек сейчас работает на вашем производстве?

— До войны было свыше 150 человек, ведь работало много точек на побережье.

Испытываете ли дефицит рабочей силы? Как справляетесь с этой проблемой?

— Проблема с кадрами была и раньше, ведь многие повара, кондитеры, продавцы и бармены выезжали на курорты. Сейчас дефицит есть, но пока не критический. Мы создаем комфортные условия, где люди испытывают уважение и интерес, ведь это не только о зарплате.

Внедряете роботизацию или искусственный интеллект на производстве, чтобы облегчить работу?

— Для нашей сферы это пока сложно. Но искусственный интеллект мы используем каждый день – для создания рецептов, технических инструкций и организации процессов.

Как вам удавалось находить клиентов, особенно оптовых из других городов?

— До войны у нас даже не было отдела маркетинга — клиенты сами находили нас. Тогда было более 30 постоянных крупных заказчиков. магазины "Сільпо" и "Фудмаркет". Кроме ведущих сетей, работаем и с локальными - с винницкой "Украиночкой" и с небольшими магазинами.

Какое направление сегодня самое прибыльное в вашем бизнесе?

— Мы подстраиваемся под сезонность, поэтому наш бизнес диверсифицирован. Поэтому сказать, что что-то одно приносит больше прибыли, — сложно: летом наш главный продукт мороженое, а осенью лидерство переходит к кондитерке. Так что одно дополняет другое.

Вы говорите, что используете натуральное сырье. Кто ваши поставщики?

— Мы сотрудничаем с фермерами из Винницкой области и экофермой "Щедрые поля", у которых покупаем ягоды и фрукты.

Торт "Херсон", который теперь выпекают совместно винницкие и херсонские кондитеры - гордость "Perfetto".

Есть ли у вашей продукции импортное сырье?

— Да, есть. Например, мы используем бельгийский шоколад, потому что в Украине его не производят. А еще специальная мука для неаполитанской пиццы или французских круассанов. В Украине муки нужного сорта почти не производят, поэтому мы закупаем у поставщиков, импортирующих ее из Италии. Конечно, валютные колебания ощутимы для нашего бизнеса, ведь примерно 20-30% себестоимости продуктов приходится на импортное сырье, и это влияет на цену конечного продукта.

Согласно данным Опендатабота, война и связанная с ней релокация весьма негативно повлияли на ваши финансовые показатели.

— К сожалению, доходы действительно упали в разы. Наша деятельность рассчитана на курортную историю, поэтому стараемся переформатироваться. Можно сказать, что мы сейчас еще на этапе становления. Поэтому идет инвестиционный этап, чем прибыльный.

А какой уровень дохода для вас был бы ориентиром?

— Я скажу так: чем больше — тем лучше (смеется). Я не ограничиваю себя какими-то цифрами. Мне важно, чтобы бизнес развивался стабильно, чтобы мы могли инвестировать, создавать рабочие места, расширяться.

Вы являетесь участником Vinnytsia Business People Club. Что он вам дает?

— Это коммьюнити, обучение, знакомство. Я присоединяюсь к разным общественным организациям, где есть возможность заявить о себе. Это помогает выстраивать связи, делиться опытом и находить новые возможности для развития бизнеса.

В ассортименте Perfetto есть самые неожиданные вкусы.

Вы получили грант от Государственной службы занятости по программе "Собственное дело". Как он повлиял на развитие вашего бизнеса?

— Да, мы получили грант - 250 тысяч гривен. И хотя это, конечно, не та сумма, чтобы открыть новую производственную линию или полностью масштабироваться, но для нас это очень нужна поддержка.

Часть средств мы потратили на морозильные витрины для наших заведений, часть на упаковку, остальные на оплату аренды.

Сейчас у бизнеса сложный этап: нужно все сразу — и оборудование, и упаковка, и развитие сети. Но даже этот кусочек помощи нам поддержка, за которую мы благодарны.

Что бы вы посоветовали молодым предпринимателям? Как им пройти путь, чтобы получить грант?

— Во-первых, не бойтесь мечтать масштабно. Даже если идея кажется нереальной. Не ограничивайте себя в мечтах.

Во-вторых, не ждите идеального момента. Начинайте с того, что есть. Пишите простой план. И в-третьих, подавайтесь на гранты, конкурсы. Не раз, а постоянно. Потому что каждая попытка – это опыт и шаг вперед.

Какие у вас планы на текущий год и среднесрочную перспективу?

— Сейчас мы строим новый кондитерский цех в Виннице, который в скором времени будет проходить сертификацию, чтобы экспортировать продукцию. Если нам удастся проложить путь к европейскому рынку, будем рассматривать возможность привлечь масштабные гранты уже на развитие производства как предприятия.