Украинский рынок мороженого растет, несмотря на войну: какие компании лидируют по выручке

Рынок мороженого в Украине, несмотря на все трудности последних лет, включая полномасштабную войну, остается динамичным сегментом пищевой промышленности с выраженной сезонностью. В последние три года он показывает не только жизнеспособность, но и стабильный рост.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитиков платформы YC.Market.

В частности, выросли объемы регистрации новых предприятий и финансовые результаты отрасли в целом.

Больше всего компаний зарегистрировано в крупных городах — Киеве, Одессе, Днепре. Это связано с развитой логистикой, инфраструктурой и высоким спросом в этих регионах. Киев как столица и центр торговли привлекает производителей высокой концентрацией торговых сетей.

98% дохода – в руках 15 компаний

В 2024 году 15 ведущих производителей мороженого обеспечили 98% всей выручки в отрасли. Это свидетельствует о очень высокой концентрации рынка, где доминируют несколько крупных игроков.

Лидером выступает АО "Рудь", которое по итогам 2024 года получило выручку в размере 3,4 млрд грн — 26% общего рынка. Компания является частью корпоративной группы "Рудь", конечными бенефициарами которой является депутат Житомирского облсовета Петр Рудь и его дочь Оксана Виусик, возглавляющая наблюдательный совет предприятия. Кроме мороженого компания также производит замороженные фрукты, овощи, молочную продукцию и полуфабрикаты.

Второе место занимает ООО "Лакомка" с выручкой в 2,35 млрд грн. Среди бенефициаров – Андрей Аксютин, Игорь Коваленко и Вадим Писчанский. Песчанский также является совладельцем еще двух компаний из топ-15: ПОГ "АПВТ "Фирма Ласка" (свыше 1 млрд грн) и ООО "Галичина Ласунка" (свыше 447 млн грн), что подчеркивает влияние этой бизнес-группы.

Третье место по результатам 2024 года принадлежит ООО "Фабрика мороженого Хладопром" — 2,28 млрд грн. Ее бенефициар — Алексей Барышевский, а сама компания, как и родственное ООО "Хладопром" (170,5 млн грн), входит в "Группу семьи Барышевских".

Новые игроки на рынке

Несмотря на войну, бизнес не теряет интереса к производству мороженого. С 2021 года по май 2025 года в Украине было зарегистрировано 17 новых компаний с основным КВЭД 10.52 (производство мороженого), из них 10 после начала полномасштабного вторжения. Самое молодое предприятие — ООО "Пингвин Айс", основанное в Киеве в марте 2025 года.

По состоянию на середину мая 2025 года в Украине официально зарегистрировано 220 активных хозяйствующих субъектов, занимающихся производством мороженого, из которых 116 — физические лица-предприниматели (ФЛП), а 104 — юридические лица. Больше всего ФЛП работает в Киеве, Киевской, Одесской и Тернопольской областях.

В структуре собственности 18 украинских производителей мороженого находится иностранный капитал из 10 стран: Италии, США, Польши, Кипра, Турции, Грузии, Армении, Молдовы, Иордании и даже России.

Совокупная выручка юридических лиц, обнародовавших отчетность за 2024 год, составила 13,3 млрд грн – на 21% больше, чем в 2023 году (10,5 млрд грн) и на 44% больше, чем в 2022 году (7,5 млрд грн). Самый заметный рост продемонстрировало ООО "Тирас — ТМ "Мозаика", которое увеличило свою выручку более чем втрое — до 320 млн грн. Компания производит мороженое как под собственной ТМ, так и под ТМ "Рудь", а ее бенефициар — гражданин США Артур Бурбуряк.

Аналитики отмечают, что, несмотря на войну, рынок мороженого в Украине сохраняет высокую активность. Отрасль не только устойчива к кризисам, но и привлекательна для новых инвесторов. В то же время, концентрация рынка и наличие иностранного — в том числе и российского — капитала создают вызовы для регуляторов. Впрочем, стабильный рост выручки, появление новых игроков и гибкость бизнеса свидетельствуют о перспективности украинского рынка мороженого.

По состоянию на 2023 год украинцы в среднем съедали за год чуть более 2 л. мороженое.