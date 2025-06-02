Український ринок морозива зростає попри війну: які компанії лідирують за виручкою

Ринок морозива в Україні, попри всі труднощі останніх років, включно з повномасштабною війною, залишається динамічним сегментом харчової промисловості з вираженою сезонністю. В останні три роки він демонструє не лише життєздатність, а й стабільне зростання.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітиків платформи YC.Market.

Зокрема, зросли обсяги реєстрації нових підприємств і фінансові результати галузі загалом.

Найбільше компаній зареєстровано у великих містах — Києві, Одесі, Дніпрі. Це пов’язано з розвиненою логістикою, інфраструктурою та високим попитом у цих регіонах. Київ, як столиця та центр торгівлі, приваблює виробників високою концентрацією торговельних мереж.

98% доходу – в руках 15 компаній

У 2024 році 15 провідних виробників морозива забезпечили 98% всієї виручки в галузі. Це свідчить про надзвичайно високу концентрацію ринку, де домінують кілька великих гравців.

Лідером виступає АТ "Рудь", яке за підсумками 2024 року отримало виручку в розмірі 3,4 млрд грн — 26% загального ринку. Компанія є частиною корпоративної групи "Рудь", кінцевими бенефіціарами якої є депутат Житомирської облради Петро Рудь та його донька Оксана Вівсик, яка очолює наглядову раду підприємства. Окрім морозива, компанія також виготовляє заморожені фрукти, овочі, молочну продукцію та напівфабрикати.

Друге місце посідає ТОВ "Ласунка" з виручкою у 2,35 млрд грн. Серед бенефіціарів — Андрій Аксютін, Ігор Коваленко та Вадим Пісчанський. Пісчанський також є співвласником ще двох компаній з топ-15: ПОГ "АПВТ "Фірма Ласка" (понад 1 млрд грн) і ТОВ "Галичина Ласунка" (понад 447 млн грн), що підкреслює вплив цієї бізнес-групи.

Третє місце за результатами 2024 року належить ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" — 2,28 млрд грн. Її бенефіціар — Олексій Баришевський, а сама компанія, як і споріднене ТОВ "Хладопром" (170,5 млн грн), входить до “Групи родини Баришевських”.

Нові гравці на ринку

Попри війну, бізнес не втрачає інтересу до виробництва морозива. З 2021 року по травень 2025 року в Україні було зареєстровано 17 нових компаній з основним КВЕДом 10.52 (виробництво морозива), з них 10 — після початку повномасштабного вторгнення. Наймолодше підприємство — ТОВ "Пінгвін Айс", засноване в Києві в березні 2025 року.

Станом на середину травня 2025 року в Україні офіційно зареєстровано 220 активних суб’єктів господарювання, що займаються виробництвом морозива, з яких 116 — фізичні особи-підприємці (ФОП), а 104 — юридичні особи. Найбільше ФОПів працює в Києві, Київській, Одеській та Тернопільській областях.

У структурі власності 18 українських виробників морозива присутній іноземний капітал з 10 країн: Італії, США, Польщі, Кіпру, Туреччини, Грузії, Вірменії, Молдови, Йорданії та навіть Росії.

Сукупна виручка юридичних осіб, які оприлюднили звітність за 2024 рік, склала 13,3 млрд грн — на 21% більше, ніж у 2023 році (10,5 млрд грн) та на 44% більше, ніж у 2022 році (7,5 млрд грн). Найпомітніше зростання продемонструвало ТОВ "Тірас – ТМ "Мозаїка", яке збільшило свою виручку більш ніж утричі — до 320 млн грн. Компанія виготовляє морозиво як під власною ТМ, так і під ТМ "Рудь", а її бенефіціар — громадянин США Артур Бурбуряк.

Аналітики зазначають, що попри війну, ринок морозива в Україні зберігає високу активність. Галузь є не лише стійкою до криз, а й привабливою для нових інвесторів. Водночас концентрація ринку та наявність іноземного — зокрема й російського — капіталу створюють виклики для регуляторів. Утім, стабільне зростання виручки, поява нових гравців і гнучкість бізнесу свідчать про перспективність українського ринку морозива.

Додамо, що станом на 2023 рік українці в середньому з'їдали за рік трохи більше 2 л морозива.