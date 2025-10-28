Від окопів до барбершопів: як військовий Руслан Колішенко звільняв українські міста й не зупинив свій бізнес під час війни

Барбершопи — це не просто перукарні, а окрема культура, куди чоловіки приходять не лише підстригтися, підголити бороду, а й поспілкуватися, випити кави або віскі, відчути атмосферу клубу. В Україні цей формат з’явився трохи більше десяти років тому і попри війну продовжує розвиватися. За оцінками експертів, нині в Україні працює від 200 до 350 барбершопів, і хоча цифра здається невеликою, сам ринок залишається одним із найдинамічніших у сфері послуг. Зростає не кількість салонів, а якість, стандарти, рівень сервісу та культура обслуговування. Однією з найбільших мереж у цьому сегменті є Frisor, яка об’єднує понад 160 барбершопів по країні, з них половина — у Києві. Фактично, кожен другий спеціалізований чоловічий салон у країні працює під цим брендом.

Серед найуспішніших франчайзі мережі — Руслан Колішенко з Івано-Франківська. Ветеран, підприємець і власник шести барбершопів Frisor, який готується до відкриття першого закладу в Лондоні. У його портфелі — також відомі проєкти холдингу емоцій IFEST, зокрема "П’яна Вишня", де він став найбільшим франчайзі у Західній Україні.

Як ветеран поєднує службу і підприємництво, чому війна не зупинила його бізнес, а навпаки — допомогла зробити його стійкішим, Руслан Колішенко розповів у інтерв’ю для Delo.ua.

Як ви зустріли повномасштабне вторгнення?

— У мене вже була інформація, що може початися щось серйозне. Я був у оперативному резерві першої черги, мені телефонували, казали, що можуть бути збори. Того ранку я прокинувся від вибухів. У шафі завжди була військова форма — я швидко одягнувся і поїхав до своєї бригади. Це 114-та бригада тактичної авіації. Уже на другий день я був зі зброєю і виконував завдання. Спочатку їздив до Києва, допомагав "Карпатській Січі", там були мої друзі. А потім написав рапорт — і поїхав на Бахмутський напрямок. Там почалося справжнє фронтове життя.

Що найбільше запам’яталося з тих днів?

— Перші дні повномасштабки, коли було повне нерозуміння ситуації — що відбувається, куди летить, звідки стріляють. Доводилося діяти в умовах невизначеності.

Київ запам’ятався особливо — я вчився там п’ять років, звик до живого міста, шумного, яскравого. А тоді заїхав — і нікого. Темрява, порожні вулиці, блокпости на кожному кроці. Це був зовсім інший Київ — мовчазний, але такий сильний.

А ще період контрнаступу, коли на Бахмутському напрямку ми звільняли населені пункти. Тоді була хвиля піднесення — ми йшли вперед, і все здавалося можливим. Люди нас зустрічали як рідних. Плакали, обіймали, дякували, молилися, казали, що чекали нас від перших днів окупації. Але ця ейфорія тривала недовго. Потім прийшли великі втрати. І ти вже не відчуваєш радості від звільнених метрів — бо знаєш, скільки життів за них заплачено. Радість змішалася з болем.

Ми продовжували працювати — допомагали місцевим, проводили гуманітарні місії, займалися полоненими. Але всередині залишалося одне відчуття — надто висока ціна за кожну перемогу.

Руслан Колішенко з перших днів повномасштабної війни у лавах 114-ї бригади тактичної авіації виконував завдання.

Чи змінила вас війна?

— Думаю, змінила. Хоча, не стільки змінила, радше загартувала. Але я зрозумів одне: це моя країна, і я не хочу її покидати. Навіть якщо доведеться попрощатися з бізнесом — буду захищати її до кінця. Кошти ми ще заробимо. А от свободу і життя — не купиш.

Як ви поєднуєте військову службу і бізнес?

— Якщо чесно, ніяк не поєдную (сміється). У мене є команда, з якою я проводжу лише одну нараду на тиждень — і цього цілком достатньо. Вони працюють за чітко прописаними алгоритмами та показниками. Я так вибудував бізнес ще до повномасштабного вторгнення, бо розумів, що війна — це лише питання часу. І якщо мені доведеться піти служити, справа має працювати далі без моєї участі.

Зараз у мене є мережа партнерів і менеджери, яким плачу гідну зарплату. А франшиза допомагає тримати бізнес на плаву — вона, по суті, сама підтримує систему в робочому стані.

Розкажіть, як розпочинався ваш бізнес?

Це був 2019 рік, я щойно демобілізувався. Перспектива залишатися у війську мене не приваблювала — зарплати не вистачало, щоб реалізувати свої життєві плани. Тож, коли повернувся додому, разом із дружиною почали замислюватися про власну справу.

Раніше у мене вже був досвід у ресторанній сфері — відкривав заклад "Анчоусна від Чорноморки". Франшиза швидко масштабувалася, але не змогла забезпечити якісний старт усіх точок. Через це затягнувся час, збільшились витрати. До того ж концепція з металевим посудом не сподобалася клієнтам, логістика підводила, відповідно, деякі продукти приїжджали не найкращої якості, а відкрита вітрина створювала запах у залі.

Проблем накопичилося багато, тож ми вирішили не витрачати ресурси марно і закрили проєкт. Продали материнській компанії з великим дисконтом, але цей досвід був дуже цінним. Хоч він і не вдався, я не вважаю його негативним — навпаки, це був корисний урок, який допоміг рухатися далі.

Руслан згадує контрнаступ на Бахмуті, коли радості звільнення змішалися з болем втрат.

Як у вас виникла ідея відкрити барбершоп?

Ідея відкрити барбершоп насправді з’явилася банально просто: я ходив стригтись, бачив великі черги і подумав: а чому б не створити конкуренцію. Ми придбали франшизу Freezor, знайшли приміщення на 50 квадратних метрів, і облаштували 4 робочі місця. Наші стартові інвестиції склали близько 20 тисяч доларів — це паушальний внесок, роялті плюс додаткові витрати.

Спочатку працював лише один майстер, але попит на послуги був великий. За кілька тижнів записи були розписані наперед, тож ми швидко довчили інших майстрів і всі робочі місця були зайняті.

Скільки наразі працює ваших точок?

Зараз у нас шість барбершопів в Івано-Франківську, а сьомий на етапі будівництва. Паралельно запускаємо новий проєкт у Лондоні —туди вже поїхали наші хлопці для роботи над об’єктом.

Також у моєму портфелі є проєкт "П’яна вишня". Це частина Холдингу емоцій IFEST, і я є найбільшим франчайзі мережі у Західній Україні. Наразі маю п’ять закладів у п’яти містах — Хмельницькому, Тернополі, Івано-Франківську, Яремчі та Буковелі.

Читайте також Категорія Бізнес Перукарі на експорт

Барбершоп. Яка зараз ситуація з конкуренцією?

— Конкуренція є, і вона доволі висока. Але це навіть добре, адже це стимулює нас не стояти на місці. Сьогодні ми найбільша мережа в регіоні, тому задаємо темп у цьому напрямі. Тож радше іншим доводиться конкурувати з нами, ніж навпаки. Але ми також тримаємо руку на пульсі. Ми не граємо в демпінг. Тримаємо стабільно високу ціну, бо робимо ставку на сервіс, атмосферу та якість роботи. Люди готові платити, якщо отримують хороший результат.

Як війна вплинула на прибутковість барбершопу?

— Барбершоп — це бізнес, де не заробляють надприбутки, але й не працюють у мінус. До повномасштабного вторгнення ми мали стабільний дохід, під час війни теж тримаємося впевнено — попит є завжди. Навіть на фронті, у Краматорську чи Слов’янську, я бачив — барбершопи працюють повним ходом.

Так, певне зниження прибутку є, адже багато чоловіків зараз воюють або виїхали за кордон. Але критичним це не стало. Ми на Західній Україні, і тут бізнес продовжує працювати.

Чи були роки, коли бізнес "просідав" або навпаки — ріс?

— Я б не сказав, що у нас були якісь різкі просадки чи злети. Ми працюємо стабільно, поступово покращуючи результати. Якщо говорити мовою цифр, то у 2021 році ми мали близько 12 млн грн обороту і лише три точки. У 2022 році додали ще одну локацію, а далі — щороку відкривали нові. Сьогодні маємо 6 діючих локацій, відповідно, дохід зріс приблизно на 80%. Звісно, інфляція трохи “з’їдає” частину прибутку, але ми коригуємо ціни та рухаємося вперед.

Наразі Руслан Колішенко має шість барбершопів в Івано-Франківську, сьомий — на етапі будівництва

А яка зараз рентабельність бізнесу? І чи відчуваєте сезонність?

— Рентабельність коливається в межах 10–20%, залежно від того, наскільки якісно працює кожен заклад. Сезонність є — взимку чи в період відпусток трохи менше відвідувачів. Так само, коли по країні починаються масовані обстріли, люди стараються лишатися вдома.

Чи користуєтесь кредитами, щоб розвивати бізнес?

— Звичайно. Бізнес без кредитів зараз важко уявити. Почав ще у 2018 році — і, чесно кажучи, відтоді це стало звичним інструментом. Максимально, що отримував, — це сто тисяч доларів. Головне робити це обдумано.

Руслане, коли почалася повномасштабна війна, що тоді відбувалося з вашим бізнесом?

— Всі наші заклади закрилися. Але дуже швидко я зрозумів: ця війна буде не на два-три тижні, як тоді казав Арестович. Вона надовго. А щоб держава могла триматися, бізнес має працювати. Я написав публікацію у своїх соцмережах про те, що підприємці повинні відновлювати роботу, бо саме бізнес забезпечує тил. Пост став вірусним, і набрав десятки тисяч переглядів. Після цього я відкрив усі свої заклади, і того моменту не зупиняємося.

Зрозумівши, що війна надовго, Руслан Колішенко закликав підприємців відновлювати роботу, адже саме бізнес зміцнює тил.

Як відреагувала команда, коли ви вирішили відновити роботу просто під час війни?

— Дуже позитивно. Я ж сам військовий, тож зібрав людей, пояснив: це не короткий етап, і ми повинні працювати, щоб підтримувати країну. Так, частину команди втратили — хтось виїхав, хтось пішов служити, але натомість прийшли нові люди, яких ми навчили у власній школі.

А як було з клієнтами в ті перші місяці?

— Попит був шалений. Багато закладів тоді не працювали, тож у нас стояли черги. Один із конкурентів виїхав за кордон, я з ним зв’язався, викупив його філію, зробив ребрендинг — і вже 1 квітня 2022 року, тобто в другий місяць війни, ми відкрили новий заклад на десять робочих місць. І він окупився менш ніж за рік.

Скільки людей зараз працює у вашій мережі?

— Приблизно пів сотні. Це майстри, адміністратори, технічний персонал.

Як залучаєте клієнтів? Які канали реклами чи комунікації працюють найкраще?

— Ми використовуємо класичні канали — це таргетована реклама, Facebook, Google, SMM. Але чесно кажучи, найкраще працює особистий бренд і, звісно, "сарафанне радіо" — коли задоволені клієнти радять нас своїм друзям. Ми соціально орієнтований бізнес: підтримуємо різні ініціативи, робимо знижки військовим і не тільки. Тому я не можу сказати, що є лише один канал — усе працює разом, у комплексі.

А які саме знижки ви надаєте військовим?

— Коли починали, ми зробили 100% знижку для всіх військовослужбовців, незалежно від звання. Потім рік діяла знижка 50%, ще рік — 40%. Зараз ми зафіксували постійну знижку 25%. Якщо людина служила і має статус учасника бойових дій, вона матиме цю знижку на все життя . Герої України та люди з інвалідністю першої групи отримують наші послуги безоплатно на все життя. Це наша подяка й повага до тих, хто захищає країну.

Також ми намагаємося працевлаштовувати ВПО. Особисто я вважаю, що важливо не просто давати людині "рибку", а "вудочку" — можливість самим заробити. Водночас, якщо бачимо, що люди справді потребують підтримки, ми готові надавати послуги безкоштовно.

Ви отримали державний грант за програмою "Власна справа". Як з’явилася ідея податися і на що витратили ці кошти?

— Побачив оголошення про грант і зрозумів, що це шанс залучити додаткові кошти для розвитку бізнесу. Написав перший проєкт на 250 тисяч гривень — відкрили ще одну філію. Потім подався вдруге, вже на 500 тисяч — і завдяки цьому з’явилася ще одна. Тобто дві нові філії відкрили саме завдяки грантовій підтримці. Звісно, цих коштів на все не вистачило, але вони стали хорошим поштовхом, щоб рухатись далі.

А як відбувається ваша співпраця з центром зайнятості?

— У нас дуже нормальна, робоча співпраця. Я є членом правління бізнес-асоціації Івано-Франківської області, тому ми з центром зайнятості підписали меморандум про співпрацю. Вони допомагали мені і з грантом — коли подавав документи, перший раз отримав зауваження, і фахівці центру підказали, що потрібно виправити. Після цього все пройшло успішно. Також вони допомагають з кадрами — якщо мають людей, які підходять під нашу сферу діяльності, то направляють їх до нас. Є постійна комунікація й підтримка.

Незабаром Руслан разом із ветераном і колишніми колегами відкриває спільний проєкт у Лондоні.

Що плануєте на найближчий час?

— Зараз готуємося до відкриття нового закладу в Івано-Франківську. А ще — запускаємо спільний проєкт в Лондоні разом із хлопцями, які виїхали за кордон. Один із них — мій майстер, ветеран. Він пішов воювати, отримав тяжке поранення, понад рік проходив реабілітацію за кордоном. Тепер ми з ним разом працюємо над відкриттям цього закладу. Інші — це наші колишні працівники, які приєдналися до команди.

А як ви бачите себе після війни?

— Планувати зараз складно. Але точно хочу бути корисним. Маю велике бажання створити Асоціацію ветеранського бізнесу, яка допомагатиме підприємцям-ветеранам розвиватися, лобіювати свої права та знаходити нові можливості для зростання.