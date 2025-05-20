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"Отдвинуты на второй план": корпорация Honda снизила инвестиции в электромобили
Японская транснациональная корпорация Honda Motor сократила инвестиционные планы до 48,3 млрд долларов и снизила целевые показатели продаж электромобилей, поскольку потребительский спрос остается слабым.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.
Генеральный директор Тосихиро Мибе заявил 20 мая, что японский автопроизводитель теперь вложит в электромобили и их программное обеспечение в долгосрочной перспективе всего 7 трлн иен (48,3 млрд долларов США), что значительно меньше объявленных в прошлом году 10 трлн иен.
"Инвестиции в электромобили не прекращены, они просто отодвинуты на второй план", — пояснил Майб журналистам во время ежегодного отчета о состоянии бизнеса.
Honda также скорректировала свои цели продажи электромобилей к концу десятилетия на основе текущего спада спроса и растущей популярности бензиново-электрических гибридов. Теперь компания ожидает, что к 2030 году на гибриды будет приходиться 2,2 миллиона из 3,6 миллионов в мировых продажах, что выше прогнозов в 2 миллиона. По словам Майбе, электромобили могут составлять около 20% мировых продаж или где-то между 700 000 и 750 000 единиц.
На прошлой неделе Honda заявила, что ожидает снижения годовой прибыли на $3 млрд из-за тарифов президента Дональда Трампа на импортируемые в США автомобили и автозапчасти. Автопроизводитель также отложил планы создания цепочки поставок электромобилей в Онтарио, Канада, на два года из-за снижения спроса. Ранее компания Honda планировала построить в Канаде завод по производству аккумуляторов и завод по производству электромобилей с годовой производственной мощностью 240 000 автомобилей.
Напомним, Honda Motor рассматривает возможность переноса производства моделей в США из Мексики и Канады в ответ на дополнительные пошлины, введенные администрацией президента Дональда Трампа на все импортные автомобили.