"Отдвинуты на второй план": корпорация Honda снизила инвестиции в электромобили

Японская транснациональная корпорация Honda Motor сократила инвестиционные планы до 48,3 млрд долларов и снизила целевые показатели продаж электромобилей, поскольку потребительский спрос остается слабым.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Генеральный директор Тосихиро Мибе заявил 20 мая, что японский автопроизводитель теперь вложит в электромобили и их программное обеспечение в долгосрочной перспективе всего 7 трлн иен (48,3 млрд долларов США), что значительно меньше объявленных в прошлом году 10 трлн иен.

"Инвестиции в электромобили не прекращены, они просто отодвинуты на второй план", — пояснил Майб журналистам во время ежегодного отчета о состоянии бизнеса.

Honda также скорректировала свои цели продажи электромобилей к концу десятилетия на основе текущего спада спроса и растущей популярности бензиново-электрических гибридов. Теперь компания ожидает, что к 2030 году на гибриды будет приходиться 2,2 миллиона из 3,6 миллионов в мировых продажах, что выше прогнозов в 2 миллиона. По словам Майбе, электромобили могут составлять около 20% мировых продаж или где-то между 700 000 и 750 000 единиц.

На прошлой неделе Honda заявила, что ожидает снижения годовой прибыли на $3 млрд из-за тарифов президента Дональда Трампа на импортируемые в США автомобили и автозапчасти. Автопроизводитель также отложил планы создания цепочки поставок электромобилей в Онтарио, Канада, на два года из-за снижения спроса. Ранее компания Honda планировала построить в Канаде завод по производству аккумуляторов и завод по производству электромобилей с годовой производственной мощностью 240 000 автомобилей.

Напомним, Honda Motor рассматривает возможность переноса производства моделей в США из Мексики и Канады в ответ на дополнительные пошлины, введенные администрацией президента Дональда Трампа на все импортные автомобили.