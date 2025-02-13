Зашли в тупик: Nissan и Honda прекратили переговоры об объединении

Японские компании Nissan и Honda прекратили переговоры по соглашению, которое могло бы привести к созданию третьего по величине автопроизводителя в мире. Обе компании вместе со своим партнером Mitsubishi Motors договорились разорвать меморандум о взаимопонимании с целью объединения усилий.

Об этом сообщает CNN.

"В дальнейшем Nissan и Honda будут сотрудничать в рамках стратегического партнерства, нацеленного на эпоху интеллекта и электрифицированных транспортных средств, стремясь создать новую ценность и максимизировать корпоративную стоимость обеих компаний", — отметили в компании Nissan.

В декабре Nissan и Honda объявили, что в течение следующих шести месяцев начнутся переговоры о возможном слиянии. Это соглашение, которое было оценено в 60 млрд долларов США, должно было предоставить им больше возможностей для конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, таких как BYD.

Соглашение было мотивировано необходимостью объединить свои ресурсы, чтобы оставаться конкурентоспособными в то время как отрасль переходит на электромобили. В ходе обсуждения рассматривались разные варианты структуры бизнес-интеграции, однако переговоры зашли в тупик.

Honda предложила изменить структуру предполагаемого слияния с общей холдинговой компанией, как было согласовано сначала, на соглашение с Honda как материнской компанией и Nissan как ее дочерней компанией посредством обмена акциями. Обе компании в конце концов пришли к выводу, что лучше "прекратить обсуждение".

Острая конкуренция

По мнению аналитиков, затраты на разработку электромобилей стали для автопроизводителей мощным стимулом рассматривать слияние как способ распределения финансового бремени.

"Nissan находится в сложном положении после провала переговоров о слиянии с Honda на сумму 60 миллиардов долларов. Японский автопроизводитель будет искать новую фирму для партнерства", — заявила глава Mergermarket Люсинда Гатри.

По ее словам, по мере развития технологий игрокам, возможно, придется рассмотреть больше вариантов в направлении производства "роботов на колесах", а не транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, и вполне может произойти так, что в будущем крупные технологические компании и производители электронных компонентов станут ключевыми партнерами.

Напомним, в декабре 2024 года сообщалось, что Honda и Nissan могут объединиться в ответ на вызовы рынка электромобилей . В таком случае это станет третьей крупнейшей автомобильной группой в мире после Toyota и Volkswagen .