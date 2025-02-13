Зайшли у глухий кут: Nissan та Honda припинили переговори про об'єднання

Японські компанії Nissan та Honda припинили переговори щодо угоди, яка могла б призвести до створення третього за величиною автовиробника у світі. Обидві компанії разом зі своїм партнером Mitsubishi Motors домовилися розірвати меморандум про взаєморозуміння з метою об'єднання зусиль.

Про це повідомляє CNN.

"Надалі Nissan і Honda співпрацюватимуть у рамках стратегічного партнерства, націленого на епоху інтелекту та електрифікованих транспортних засобів, прагнучи створити нову цінність і максимізувати корпоративну вартість обох компаній", — зазначили у компанії Nissan.

У грудні Nissan і Honda оголосили, що протягом наступних шести місяців почнуть переговори про можливе злиття. Ця угода, яка була оцінена у 60 млрд доларів США, мала би надати їм більше можливостей для конкуренції з боку китайських автовиробників, таких як BYD.

Угода була мотивована необхідністю об'єднати свої ресурси, щоб залишатися конкурентоспроможними у той час, як галузь переходить на електромобілі. Під час обговорень розглядалися різні варіанти структури бізнес-інтеграції, однак переговори зайшли у глухий кут.

Honda запропонувала змінити структуру передбачуваного злиття із спільною холдинговою компанією, як було узгоджено спочатку, на угоду з Honda як материнською компанією та Nissan як її дочірньою компанією за допомогою обміну акціями. Обидві компанії зрештою дійшли висновку, що найкраще "припинити обговорення".

Гостра конкуренція

На думку аналітиків, витрати на розробку електромобілів стали для автовиробників потужним стимулом розглядати злиття як спосіб розподілу фінансового тягаря.

"Nissan перебуває у складному становищі після провалу переговорів про злиття з Honda на суму 60 мільярдів доларів. Японський автовиробник шукатиме нову фірму для партнерства", - заявила Люсінда Гатрі, голова Mergermarket.

За її словами, у міру розвитку технологій гравцям, можливо, доведеться розглянути більше кроків у напрямку виробництва "роботів на колесах", а не транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння, і цілком може статися так, що у майбутньому великі технологічні компанії та виробники електронних компонентів стануть ключовими партнерами.

Нагадаємо, у грудні 2024 року повдомлялося, що Honda та Nissan можуть об'єднатися у відповідь на виклики ринку електромобілів. У такому разі це стане третьою найбільшою автомобільною групою у світі після Toyota та Volkswagen.