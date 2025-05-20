"Відсунуті на другий план": корпорація Honda зменшила інвестиції в електромобілі

Японська транснаціональна корпорація Honda Motor скоротила інвестиційні плани до 48,3 млрд доларів та знизила цільові показники продажу електромобілів, оскільки споживчий попит залишається слабким.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Генеральний директор Тосіхіро Мібе заявив 20 травня, що японський автовиробник тепер вкладе в електромобілі та їх програмне забезпечення в довгостроковій перспективі всього 7 трлн єн (48,3 млрд доларів США), що значно менше оголошених торік 10 трлн ієн.

"Інвестиції в електромобілі не припинені, вони просто відсунуті на другий план", — пояснив Майб журналістам під час щорічного звіту про стан бізнесу.

Honda також скоригувала свої цілі продажу електромобілів до кінця десятиліття на основі поточного спаду попиту та зростання популярності бензиново-електричних гібридів. Тепер компанія очікує, що до 2030 року на гібриди припадатиме 2,2 мільйона з 3,6 мільйонів у світових продажах, що вище прогнозів у 2 мільйони. За словами Майбе, електромобілі можуть становити близько 20% світових продажів, або десь між 700 000 та 750 000 одиниць.

Минулого тижня Honda заявила, що очікує зниження річного прибутку на $3 млрд через тарифи президента Дональда Трампа на автомобілі та автозапчастини, що імпортуються в США. Автовиробник також відклав плани створення ланцюжка поставок електромобілів в Онтаріо, Канада, на два роки через зниження попиту. Раніше компанія Honda планувала побудувати у Канаді завод з виробництва акумуляторів та завод з виробництва електромобілів з річною виробничою потужністю 240 000 автомобілів.

Нагадаємо, Honda Motor розглядає можливість перенесення виробництва моделей до США з Мексики та Канади у відповідь на додаткові 25% мита, запроваджені адміністрацією президента Дональда Трампа на всі імпортні автомобілі.