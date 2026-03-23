Отключение тепла на Русановке и Березняках: известно о ремонте теплосети на мосту Патона

Сегодня, 22 марта, аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала утечку теплоносителя под мостом Патона и начала ремонтные работы. Временно будет приостановлено теплоснабжение жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба КГГА.

Авария на мосту Патона

Вчера, 22 марта, в 7:30 под мостом Патона в Киеве было обнаружено повреждение теплосети. Из-за утечки теплоносителя на месте образовался пар. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала утечку и начала ремонтные работы.

Особенностью ремонта является прокладка теплосети непосредственно под мостовой конструкцией, поэтому работы выполняют верхолазы со специальным допуском к высотным работам.

На время проведения ремонтных работ временно будет приостановлено теплоснабжение жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки. Подачу тепла обещают возобновить сразу после завершения работ.

Напомним, городской председатель Киева Виталий Кличко в сентябре 2020 года анонсировал скорейшее начало работ по реконструкции моста Патона. С момента ввода моста в эксплуатацию в 1953 году его ремонт производили только один раз – в 2004 году провели демонтаж трамвайных путей и обновили дорожное покрытие. С этого времени текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста.

Реконструкция должна была начаться сразу после завершения проектных работ и стоила около 7 миллиардов гривен. Ожидалось, что реставрация будет проведена до конца 2025 г., однако она даже не началась.

В 2023 году Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений осмотрела мост Патона и Метро в Киеве. Эксперты зафиксировали существенные повреждения на них. Служба восстановления в Киевской области планировала объявить тендер на проектирование реставрации моста Патона в августе того же года .

Мост Патона в Киеве в аварийном состоянии

Техническое состояние моста Патона в Киеве вызывает серьезную обеспокоенность специалистов. Вопрос восстановления сооружения уже давно перезрел и нуждается в системном государственном решении.

Мост Патона еще в 2018 году был признан непригодным для использования.

Как отметил вице-президент НАН Украины Вячеслав Богданов, остаточный ресурс сооружения оценивается как нулевой, а коррозионные процессы становятся все менее предсказуемыми.

Ученые призывают, что к ремонту и реконструкции моста имени Евгения Патона в Киеве нужно браться безотлагательно, чтобы предотвратить аварии и непоправимые последствия.