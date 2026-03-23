Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Відключення тепла на Русанівці та Березняках: що відомо про ремонт тепломережі на мосту Патона

Пошкодження тепломережі на мосту Патона / Вікіпедія

Сьогодні, 22 березня, аварійна бригада “Київтеплоенерго” локалізувала витік теплоносія під мостом Патона та розпочала ремонтні роботи. Тимчасово буде призупинене теплопостачання для житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Вчора, 22 березня, о 7:30 під мостом Патона у Києві було виявлено пошкодження тепломережі. Через витік теплоносія на місці утворилася пара. Аварійна бригада "Київтеплоенерго" оперативно локалізувала витік та розпочала ремонтні роботи.

Особливістю ремонту є прокладання тепломережі безпосередньо під мостовою конструкцією, тому роботи виконують верхолази із спеціальним допуском до висотних робіт.

На час проведення ремонтних робіт тимчасово буде призупинено теплопостачання для житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки. Подачу тепла обіцяють відновити одразу після завершення робіт.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко у вересні 2020 року анонсував якнайскоріший початок робіт з реконструкції моста Патона. З моменту введення мосту в експлуатацію у 1953 році його ремонт здійснювали лише один раз – у 2004 році провели демонтаж трамвайних колій і оновили дорожнє покриття. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися тільки на окремих ділянках мосту.

Реконструкція повинна була початись одразу після завершення проєктних робіт і коштувала б близько 7 мільярдів гривень. Очікувалося, що реставрація буде проведена до кінця 2025 року, однак вона навіть не почалася.

У 2023 році Комісія з перевірки стану мостових споруд оглянула міст Патона та міст Метро у Києві. Експерти зафіксували суттєві пошкодження на них. Служба відновлення у Київській області планувала оголосити тендер на проєктування реставрації мосту Патона у серпні того ж року.

Міст Патона у Києві в аварійному стані

Технічний стан мосту Патона у Києві викликає серйозне занепокоєння фахівців. Питання відновлення споруди вже давно перезріло і потребує системного державного рішення.

Міст Патона ще у 2018 році був визнаний непридатним для використання.

Як наголосив віцепрезидент НАН України В’ячеслав Богданов, залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий, а корозійні процеси стають дедалі менш передбачуваними.

Науковці закликають, що до ремонту й реконструкції мосту імені Євгена Патона в Києві потрібно братися невідкладно, щоб запобігти аваріям і непоправним наслідкам.

Автор:
Ольга Опенько