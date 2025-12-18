Запланована подія 2

Овощи упали, а кутья взлетела: как изменились цены на рождественский стол

Стоимость набора из 12 постных блюд выросла на 11%.
В канун рождественских праздников украинцы столкнулись с противоречивой ценовой ситуацией на продовольственном рынке. Общая стоимость набора из 12 постных блюд в декабре 2025 года составляет 913,57 грн, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на УКАБ.

Главной неожиданностью сезона этого года стала "овощная дефляция". Благодаря хорошему урожаю овощи "борщового набора" существенно подешевели: капуста упала в цене на 73%, морковь – на 63%, лук – на 58%, картофель – на 54%, свекла – на 51%.

Это позволило сэкономить на приготовлении вареников с капустой (минус 47%), картофеля с чесноком (минус 40%) и винегретом (минус 18%). Даже постный борщ обойдется на 18% дешевле.

Однако традиционные рождественские блюда заметно подорожали. Кутья выросла в цене на 37% из-за подорожания орехов (+60%), меда (+40%), мака и изюма (+30%).

Больше всего поразил компот, стоимость которого выросла на 150% из-за рекордного подорожания сухофруктов: чернослив (+168%), сушеные груши (+140%), яблоки (+110%).

Рыбные блюда также тянут бюджет вверх. Сельдь подорожала на 24%, хек для запекания – на 25%. Подсолнечное масло, базовый элемент постного стола, выросло на 22%.

Для тех, кто готовит мясные блюда, расходы также увеличились. Запеченное мясо из свинной ошейки стоит на 7% дороже (330 грн/кг), сало прибавило 16% (272 грн/кг). Мясной борщ подорожал на 27%, достигнув 196 грн.

Среди новогодних деликатесов больше всего поразил сыр – 700 грн/кг, что на 40% больше, чем в прошлом. Несмотря на уменьшение оптовых цен на молочное сырье, производители удерживают высокие цены из-за дорогостоящих энергоресурсов. Яйца для оливья выросли на 10% до 81,6 грн за десяток.

Стоимость традиционного рождественского стола в Украине в 2025 году по средним ценам супермаркетов на начало декабря составляет 1374 грн.

Автор:
Татьяна Гойденко