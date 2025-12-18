Запланована подія 2

Овочі впали, а кутя злетіла: як змінилися ціни на різдвяний стіл (ІНФОГРАФІКА)

Вартість набору з 12 пісних страв зросла на 11%
Вартість набору з 12 пісних страв зросла на 11% / Depositphotos

Напередодні різдвяних свят українці зіткнулися з суперечливою ціновою ситуацією на продовольчому ринку. Загальна вартість набору з 12 пісних страв у грудні 2025 року становить 913,57 грн, що на 11% більше порівняно з минулим роком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням УКАБ.

Головною несподіванкою цьогорічного сезону стала "овочева дефляція". Завдяки гарному врожаю овочі "борщового набору" суттєво подешевшали: капуста впала в ціні на 73%, морква – на 63%, цибуля – на 58%, картопля – на 54%, буряк – на 51%.

Це дозволило заощадити на приготуванні вареників з капустою (мінус 47%), картоплі з часником (мінус 40%) та вінегрету (мінус 18%). Навіть пісний борщ обійдеться на 18% дешевше.

Однак традиційні різдвяні страви помітно подорожчали. Кутя зросла в ціні на 37% через подорожчання горіхів (+60%), меду (+40%), маку та родзинок (+30%).

Найбільше вразив узвар, вартість якого зросла на 150% через рекордне подорожчання сухофруктів: чорнослив (+168%), сушені груші (+140%), яблука (+110%).

Рибні страви також тягнуть бюджет вгору. Оселедець подорожчав на 24%, хек для запікання – на 25%. Соняшникова олія, базовий елемент пісного столу, зросла на 22%.

Для тих, хто готує м'ясні страви, витрати також збільшилися. Запечене м'ясо зі свинного ошийка коштує на 7% дорожче (330 грн/кг), сало додало 16% (272 грн/кг). М'ясний борщ подорожчав на 27%, досягнувши 196 грн.

Серед новорічних делікатесів найбільше вразив сир – 700 грн/кг, що на 40% більше, ніж торік. Попри зменшення гуртових цін на молочну сировину, виробники утримують високі ціни через дорогі енергоресурси. Яйця для олів'є зросли на 10% до 81,6 грн за десяток.

Додамо, вартість традиційного різдвяного столу в Україні у 2025 році за середніми цінами супермаркетів на початок грудня становить 1374 грн. 

Автор:
Тетяна Гойденко