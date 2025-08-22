Parimatch попал в скандал: индийские власти заморозили $12,6 млн по делу об отмывании средств

Индия заморозила 1,1 млрд рупий ($12,6 млн) по делу об отмывании средств, к которому причастно букмекерское приложение Parimatch. Индийские правоохранители обвинили платформу в масштабном отмывании денег.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Times of India.

Дело было открыто по закону о предотвращении отмывания средств после жалобы киберполиции Мумбаи.

Сообщается, что активы на $12,6 млн заморожены, изъято более 1200 банковских карт. Офисы обыскали в 17 городах, а расследование касается также других оффшорных брендов – 1xBet, FairPlay и Lotus365.

По данным следствия, депозиты клиентов переводились на счета подставных лиц, далее – в криптовалюту USDT или через агентов Domestic Money Transfer. Платформа генерировала около $360 млн в год.

Расследование продолжается, правоохранители планируют выявить полную цепь участников, в частности международных партнеров платформы.

При этом Parimatch становится официальным беттинг-партнером футбольных клубов, в частности, Manchester United и Leeds United.

Теперь их логотип будет отображаться на LED-экранах для азиатских, ближневосточных и североафриканских зрителей.

О Parimatch

Напомним, в марте 2023 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против ряда букмекерских компаний, включая Parimatch. Санкции были наложены на 50 лет из-за связей с Россией.

После введения санкций Parimatch официально объявила о приостановлении своей деятельности в Украине. Ее сайт был заблокирован, а операционная деятельность приостановлена.

После блокировки платформы возникла проблема возврата средств клиентов. Компания заявила о заблокированных 250 миллионах гривен, принадлежавших игрокам.