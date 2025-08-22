Запланована подія 2

Читать на русском

Parimatch потрапив у скандал: індійська влада заморозила $12,6 млн у справі про відмивання коштів

Parimatch
В Індії розслідують справу Parimatch, пов’язану з відмиванням грошей

Індія заморозила 1,1 млрд рупій ($12,6 млн) у справі про відмивання коштів, до якої причетний букмекерський додаток Parimatch. Індійські правоохоронці звинуватили платформу у масштабному відмиванні грошей.

про це пише Times of India.

Справу відкрили за законом про запобігання відмиванню коштів після скарги кіберполіції Мумбаї.

Повідомляється, що активи на $12,6 млн заморожено, вилучено понад 1200 банківських карт. Офіси обшукали у 17 містах, а розслідування стосується також інших офшорних брендів – 1xBet, FairPlay і Lotus365.

За даними слідства, депозити клієнтів переводилися на рахунки підставних осіб, далі – у криптовалюту USDT або через агентів Domestic Money Transfer. Платформа генерувала близько $360 млн щороку.

Наразі розслідування триває, правоохоронці планують виявити повний ланцюг учасників, зокрема міжнародних партнерів платформи.

При цьому Parimatch стає офіційним беттинг-партнером футбольних клубів, зокрема Manchester United і Leeds United. 

Тепер їхній логотип з’являтиметься на LED-екранах для азійських, близькосхідних і північноафриканських глядачів.

Про Parimatch

Нагадаємо, у березні 2023 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України запровадила санкції проти низки букмекерських компаній, включаючи Parimatch. Санкції були накладені на 50 років через зв'язки з Росією.

Після введення санкцій Parimatch офіційно оголосила про призупинення своєї діяльності в Україні. Її сайт був заблокований, а операційна діяльність припинена.

Після блокування платформи виникла проблема з поверненням коштів клієнтів. Компанія заявила про заблоковані 250 мільйонів гривень, що належали гравцям.

Автор:
Тетяна Бесараб