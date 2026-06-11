Партнер "Нефтегаза" Atlantic See заявил о сложностях с долгосрочными LNG-контрактами в США

Греческая компания Atlantic See LNG Trade, партнер Нефтегаза, заявила, что заключать долгосрочные контракты на сжиженный природный газ из США становится сложнее. По словам ее руководителя Александроса Экзарха, американские поставщики менее охотно фиксируют цены на длительный период из-за изменения ситуации на мировом рынке LNG.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

По словам Экзарха, ситуация отличается от той, которая была шесть месяцев назад, когда поставщики из США активнее стремились к долгосрочным соглашениям. Теперь на фоне роста рыночной неопределенности они не спешат брать на себя ценовые обязательства на 20 лет.

Конкуренция между европейскими и азиатскими покупателями американского СПГ обострилась после эскалации на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива. Это повлияло на спотовые цены и усложнило переговоры по новым долгосрочным контрактам.

Дополнительным фактором неопределенности стало повреждение крупнейшего в мире экспортного LNG-терминала в Катаре. По словам Экзарха, некоторые поставщики из США даже предлагают стимулы для уменьшения объемов действующих контрактов.

Atlantic See LNG Trade является совместным предприятием Aktor Group и греческой государственной газовой компании Depa Commercial SA. В ноябре компания заключила 20-летнее соглашение с Venture Global Inc. на импорт 4 млрд. куб. м сжиженного природного газа в год, начиная с 2030 года.

Большая часть этих объемов планируется поставлять странам региона. В частности, 1 млрд. куб. м должна получать Албания, еще 0,5 млрд. куб. м – Босния и Герцеговина.

Компания также ведет переговоры с Румынией и планирует завершить их к концу лета. Это может доказать общий объем соглашений о поставках до 3,7 млрд. куб. м в год.

Если в будущем году будут достигнуты соглашения с Болгарией и Украиной, Atlantic See будет искать дополнительные контракты на поставки LNG из США. В этом случае общий объем поставок может возрасти до 8 млрд куб. м.

Компания также готова рассматривать потенциальные соглашения с Сербией, Хорватией и Северной Македонией.

Греция стремится наращивать соглашения по поставкам сжиженного газа из США на фоне планов ЕС, постепенно прекратить импорт российского топлива до конца года.

По словам Экзарха, действующее соглашение с Venture Global защищает Atlantic See от рыночной волатильности, однако стоимость новых 20-летних контрактов существенно выросла. Он также ожидает заметного повышения спотовых цен с сентября.

Для Украины эта динамика важна из-за роли Atlantic See как партнера "Нафтогаза" и потенциального влияния LNG-соглашений в Юго-Восточной Европе на региональную энергетическую безопасность. Более жесткая конкуренция за американский СПГ может влиять на доступность долгосрочных поставок и ценовые условия для европейских покупателей.

Напомним, в ноябре 2025 года группа "Нафтогаз" и греческая компания Atlantic-See LNG Trade SA подписали Меморандум о взаимопонимании по поводу будущих регулярных поставок американского сжиженного природного газа (LNG) в Украину.