Партнер "Нафтогазу" Atlantic See заявив про складнощі з довгостроковими LNG-контрактами у США

Грецька компанія Atlantic See LNG Trade, партнер Нафтогазу, заявила, що укладати довгострокові контракти на скраплений природний газ зі США стає складніше. За словами її керівника Александроса Екзарху, американські постачальники менш охоче фіксують ціни на тривалий період через зміну ситуації на світовому ринку LNG.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За словами Екзарху, ситуація відрізняється від тієї, що була шість місяців тому, коли постачальники зі США активніше прагнули довгострокових угод. Тепер, на тлі зростання ринкової невизначеності, вони не поспішають брати на себе цінові зобов’язання на 20 років.

Конкуренція між європейськими та азійськими покупцями американського ЗПГ загострилася після ескалації на Близькому Сході та закриття Ормузької протоки. Це вплинуло на спотові ціни й ускладнило переговори щодо нових довгострокових контрактів.

Додатковим чинником невизначеності стало пошкодження найбільшого у світі експортного LNG-термінала в Катарі. За словами Екзарху, деякі постачальники зі США навіть пропонують стимули для зменшення обсягів чинних контрактів.

Atlantic See LNG Trade є спільним підприємством Aktor Group та грецької державної газової компанії Depa Commercial SA. У листопаді компанія уклала 20-річну угоду з Venture Global Inc. на імпорт 4 млрд куб. м скрапленого природного газу на рік, починаючи з 2030 року.

Більшу частину цих обсягів планують постачати країнам регіону. Зокрема, 1 млрд куб. м має отримувати Албанія, ще 0,5 млрд куб. м — Боснія і Герцеговина.

Компанія також веде переговори з Румунією і планує завершити їх до кінця літа. Це може довести загальний обсяг угод про постачання до 3,7 млрд куб. м на рік.

Якщо пізніше цього року будуть досягнуті угоди з Болгарією та Україною, Atlantic See шукатиме додаткові контракти на постачання LNG зі США. У такому разі загальний обсяг поставок може зрости до 8 млрд куб. м.

Компанія також готова розглядати потенційні угоди з Сербією, Хорватією та Північною Македонією.

Греція прагне нарощувати угоди щодо постачання скрапленого газу зі США на тлі планів ЄС поступово припинити імпорт російського палива до кінця року.

За словами Екзарху, чинна угода з Venture Global захищає Atlantic See від ринкової волатильності, однак вартість нових 20-річних контрактів суттєво зросла. Він також очікує помітного підвищення спотових цін із вересня.

Для України ця динаміка важлива через роль Atlantic See як партнера "Нафтогазу" та потенційний вплив LNG-угод у Південно-Східній Європі на регіональну енергетичну безпеку. Жорсткіша конкуренція за американський ЗПГ може впливати на доступність довгострокових постачань і цінові умови для європейських покупців.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року група "Нафтогаз" та грецька компанія Atlantic-See LNG Trade S.A підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо майбутніх регулярних поставок американського скрапленого природного газу (LNG) в Україну.