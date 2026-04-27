Пассажирские перевозки в Украине сократились на 8,6% в первом квартале

В январе-марте 2026 года пассажирским транспортом в Украине воспользовались 478,5 млн человек. Это на 8,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Наибольший объем перевозок пришелся на автомобильный транспорт - 235,4 млн пассажиров. Троллейбусами воспользовались 102,8 млн человек. Остальные виды общественного транспорта сформировали меньшую долю пассажиропотока.

Грузовые перевозки в первом квартале 2026 остались почти стабильными. В целом перевезено 76,1 млн. тонн грузов, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Основную часть грузов обеспечили железнодорожный и автомобильный транспорт. Железной дорогой перевезено 34,8 млн тонн, автомобильным транспортом - 32,4 млн тонн.

Госстат отмечает, что структура перевозок остается относительно стабильной, однако в пассажирском сегменте фиксируется умеренное сокращение спроса.

Добавим, с 1 января 2026 в Украине введен единый билет для всех видов общественного транспорта, утвержденный Министерством развития общин и территорий.