Пасажирські перевезення в Україні скоротилися на 8,6% у першому кварталі

У січні–березні 2026 року пасажирським транспортом в Україні скористалися 478,5 млн осіб. Це на 8,6% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби статистики.

Найбільший обсяг перевезень припав на автомобільний транспорт — 235,4 млн пасажирів. Тролейбусами скористалися 102,8 млн осіб. Інші види громадського транспорту сформували меншу частку пасажиропотоку.

Вантажні перевезення у першому кварталі 2026 року залишилися майже стабільними. Загалом перевезено 76,1 млн тонн вантажів, що на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Основну частину вантажів забезпечили залізничний та автомобільний транспорт. Залізницею перевезено 34,8 млн тонн, автомобільним транспортом — 32,4 млн тонн.

Держстат зазначає, що структура перевезень залишається відносно стабільною, однак у пасажирському сегменті фіксується помірне скорочення попиту.

Додамо, з 1 січня 2026 року в Україні запроваджено єдиний квиток для всіх видів громадського транспорту, затверджений Міністерством розвитку громад та територій. 

Автор:
Тетяна Гойденко