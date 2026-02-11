Павел Дуров отреагировал на ограничение работы Telegram в России: возможно ли это в Украине

В России фиксируют массовые сбои в работе Telegram. Российские СМИ сообщают о возможных действиях Роскомнадзора по ограничению мессенджера. Его основатель Павел Дуров отреагировал на ситуацию, сравнив Россию с Ираном.

Как сообщает Delo.ua, об этом Дуров написал в Telegram.

"Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры", – подчеркнул он.

Дуров напомнил, что восемь лет назад Иран попробовал ту же стратегию. Тогда мессенджер тоже запретили, пытаясь заставить граждан пользоваться государственной альтернативой, но Тегеран потерпел неудачу.

"Несмотря на запрет, большинство иранцев до сих пор пользуются Telegram (в обход цензуры) и предпочитают его приложениям, которые находятся под наблюдением", - отметил Дуров.

Он подчеркнул, что "ограничение свободы граждан никогда не является правильным ответом", и "Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность вне зависимости от давления".

Власти РФ намеренно замедляют работу мессенджера

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Роскомнадзор начнет частично ограничивать работу Telegram на территории РФ с 10 февраля.

Пользователи мессенджера в России уже вторые сутки жалуются на сбои в работе Telegram. Если 9 февраля падение трафика в Telegram наблюдалось в основном в российских регионах, то в 10 февраля оно дошло и до Москвы и Санкт-Петербурга.

По информации Медуза - LIVE, сервис Downdetector зафиксировал рост количества жалоб на работу Telegram. Пользователи сообщают, что не посылаются сообщения, не загружаются фото и видео, а также возникают перебои в работе мобильного приложения.

Роскомнадзор подтвердил ограничение работы мессенджера Telegram на территории России. В ведомстве пояснили, что замедление работы мессенджера происходит "по решению уполномоченных органов" из-за невыполнения требований российских властей, передает "Коммерсант".

Можно ли заблокировать Telegram в Украине

На ситуацию с блокировкой Telegram отреагировал нардеп Ярослав Железняк. По его мнению, заблокировать мессенджер достаточно тяжело технологично.

"Читаю, как на России сейчас блокируют Telegram. Не с точки зрения целесообразности, а именно технический аспект. Так вот, пока даже у них очень тяжело это получается. Удалось только замедлить сильно", - заметил он.

По его мнению, делается это потому, что у каждого провайдера стоит оборудование, которое контролирует выдачу. Именно таким образом в РФ попытались ограничить мессенджер.

"В целом в цифровой контроль на уровне государства инвестирована куча денег, чтобы построить там слежку за гражданами и цензуру. При всем - пока полностью заблокировать не получилось, только замедлить. Поэтому независимо вы сторонник или оппонент идеи запрета Telegram у нас, но сугубо с технической стороны это очень трудно сделать на уровне государства", - констатировал Железняк.

Еще в марте 2024 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, предлагавшийся урегулировать работу социальной сети Telegram и других соцсетей в Украине.

Законопроект вносит важные изменения в сферу медийного законодательства, выделяя провайдеров платформ для совместного доступа к информации как отдельную категорию медийных субъектов. Эти платформы должны характеризоваться наличием страниц и учетных записей, через которые распространяется массовая информация, в соответствии с законами "О медиа" и "Об авторском праве и смежных правах".

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявлял, что Киев не может регулировать мессенджер Telegram, поэтому парламент может принять закон, согласно которому "либо социальные сети или платформы устанавливают диалог с украинским государством, либо государство их просто закрывает".