Павло Дуров відреагував на обмеження роботи Telegram в Росії: чи можливо це в Україні

У Росії фіксують масові збої в роботі Telegram. Російські ЗМІ повідомляють про можливі дії Роскомнадзору щодо обмеження месенджера. Його засновник Павло Дуров відреагував на ситуацію, порівнявши Росію з Іраном.

Як повідомляє Delo.ua, про це Дуров написав у Telegram.

"Росія обмежує доступ до Telegram, намагаючись змусити своїх громадян перейти на контрольований державою додаток, створений для стеження і політичної цензури", – наголосив він.

Дуров нагадав, що вісім років тому Іран спробував ту саму стратегію. Тоді месенджер теж заборонили, намагаючись змусити громадян користуватися державною альтернативою, але Тегеран зазнав невдачі.

"Попри заборону, більшість іранців досі користуються Telegram (в обхід цензури) та віддають перевагу йому перед застосунками, що перебувають під наглядом", – зауважив Дуров.

Він підкреслив, що "обмеження свободи громадян ніколи не є правильною відповіддю", і "Telegram виступає за свободу слова та конфіденційність, незалежно від тиску".

Влада РФ навмисно сповільнює роботу месенджера

Раніше російські ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що Роскомнагляд почне частково обмежувати роботу Telegram на території РФ з 10 лютого.

Користувачі месенджера в Росії вже другу добу скаржаться на збої в роботі Telegram. Якщо 9 лютого падіння трафіку у Telegram спостерігалося переважно у російських регіонах, то у 10 лютого воно дійшло і до Москви та Санкт-Петербурга.

За інформацією Медуза — LIVE, сервіс Downdetector зафіксував зростання кількості скарг на роботу Telegram. Користувачі повідомляють, що не надсилаються повідомлення, не завантажуються фото й відео, а також виникають перебої в роботі мобільного застосунку.

Роскомнагляд підтвердив обмеження роботи месенджера Telegram на території Росії. У відомстві пояснили, що уповільнення роботи месенджера відбувається "за рішенням уповноважених органів" через невиконання вимог російської влади, передає "Коммерсант".

Чи можливо заблокувати Telegram в Україні

На ситуацію з блокуванням Telegram відреагував нардеп Ярослав Железняк. На його думку, заблокувати месенджер достатньо важко технологічно.

"Читаю як на Росії зараз блокують Telegram. Не з точки зору доцільності, а саме технічний аспект. Так ось, поки навіть у них дуже важко це виходить. Вдалось тільки сповільнити сильно", - зауважив він.

На його думку, робиться це через те, що у кожного провайдера стоїть обладнання, яке контролює видачу. Саме таким чином в РФ спробувли обмежити месенджер.

"В цілому в цифровий контроль на рівні держави інвестовано купу грошей, щоб побудувати там слідкування за громадянами та цензуру. При всьому - поки повністю заблокувати не вийшло, тільки сповільнити.Тож, незалежно ви прихильник чи опонент ідеї заборони Telegram у нас, але суто з технічної сторони це дуже важко зробити на рівні держави", - констатував Железняк.

Ще у березні 2024 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонувалося врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Законопроєкт вносить важливі зміни в сферу медійного законодавства, виділяючи провайдерів платформ для спільного доступу до інформації як окрему категорію медійних суб’єктів. Ці платформи повинні характеризуватися наявністю сторінок та облікових записів, через які розповсюджується масова інформація, відповідно законів "Про медіа" та "Про авторське право і суміжні права".

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявляв, що Київ не може регулювати месенджер Telegram, тому парламент може ухвалити закон, за яким "або соціальні мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває".