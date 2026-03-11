Перепродажи авто в Украине резко упали: что происходит на рынке

В феврале 2026 года внутренний рынок подержанных легковых автомобилей в Украине продемонстрировал заметное снижение активности после аномального оживления в конце прошлого года. За месяц было заключено 56 551 сделка купли-продажи, что значительно меньше, чем в предыдущие периоды.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследований авторынка.

По сравнению с январем объем перепродаж сократился на 31,9%, а в годовом исчислении падение составило 36,9%.

Аналитики объясняют такую динамику проседанием рынка после избыточной активности в конце 2025 года. Тогда покупатели массово заключали сделки перед изменением правил налогообложения импорта электромобилей. Нынешнее снижение активности рассматривается как естественная реакция на перенасыщение спроса в предыдущие месяцы.

Самые популярные марки

Лидером внутреннего рынка традиционно остается Volkswagen. С заметным отрывом за ним расположились BMW и Renault. В пятерку самых популярных также вошли Skoda и Audi.

В десятке лидеров и дальше присутствуют автомобили ВАЗ/Lada, что объясняется стабильным спросом на максимально доступный транспорт в регионах. Также устойчивые позиции сохраняют Toyota, Mercedes Benz, Ford и Hyundai.

Самые популярные модели

Среди моделей первые позиции занимают Volkswagen Passat и Skoda Octavia, традиционно пользующиеся спросом из-за практичности и доступной стоимости содержания.

Высокий интерес покупателей сохраняется и к Daewoo Lanos и его производным моделям. Несмотря на то, что производство этой модели на мощностях ЗАЗа завершилось девять лет назад, она остается популярной на вторичном рынке благодаря большому количеству выпущенных автомобилей почти 400 тысяч.

Также среди популярных моделей Volkswagen Golf, Renault Megane, Ford Focus и Audi A4. В то же время покупатели активно интересуются подержанными премиальными автомобилями, в частности, BMW 5 Series, BMW 3 Series и Audi A6.

Рынок роскошных авто

В сегменте дорогих автомобилей в феврале зафиксировано несколько заметных сделок. В частности, перепродали один Ferrari, один McLaren, три Aston Martin и четыре Rolls-Royce. Кроме того, новые владельцы получили шесть Bentley и двенадцать Maserati.

Самым массовым брендом в этом сегменте остается Porsche – за месяц было заключено 222 сделки.

Эксперты отмечают, что нынешнее понижение активности является технической паузой для рынка после резкого роста в конце 2025 года. Покупатели снова сосредотачиваются на проверенных моделях среднего класса и доступном премиуме, что постепенно формирует более стабильную структуру вторичного авторынка.