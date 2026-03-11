Перепродажі авто в Україні різко впали: що відбувається на ринку

У лютому 2026 року внутрішній ринок вживаних легкових автомобілів в Україні продемонстрував помітне зниження активності після аномального пожвавлення наприкінці минулого року. За місяць було укладено 56 551 угоду купівлі-продажу, що значно менше, ніж у попередні періоди.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту досліджень авторинку.

Порівняно із січнем обсяг перепродажів скоротився на 31,9%, а у річному вимірі падіння становило 36,9%.

Аналітики пояснюють таку динаміку просіданням ринку після надмірної активності наприкінці 2025 року. Тоді покупці масово укладали угоди перед зміною правил оподаткування імпорту електромобілів. Нинішнє зниження активності розглядають як природну реакцію на перенасичення попиту в попередні місяці.

Найпопулярніші марки

Лідером внутрішнього ринку традиційно залишається Volkswagen. З помітним відривом за ним розташувалися BMW та Renault. До п’ятірки найпопулярніших також увійшли Skoda та Audi.

У десятці лідерів і надалі присутні автомобілі ВАЗ/Lada, що пояснюється стабільним попитом на максимально доступний транспорт у регіонах. Також стійкі позиції зберігають Toyota, Mercedes-Benz, Ford та Hyundai.

Найпопулярніші моделі

Серед моделей перші позиції посідають Volkswagen Passat та Skoda Octavia, які традиційно користуються попитом через практичність і доступну вартість утримання.

Високий інтерес покупців зберігається і до Daewoo Lanos та його похідних моделей. Попри те, що виробництво цієї моделі на потужностях ЗАЗу завершилося дев’ять років тому, вона залишається популярною на вторинному ринку завдяки великій кількості випущених автомобілів — майже 400 тисяч.

Також серед популярних моделей — Volkswagen Golf, Renault Megane, Ford Focus та Audi A4. Водночас покупці активно цікавляться уживаними преміальними автомобілями, зокрема BMW 5 Series, BMW 3 Series та Audi A6.

Ринок розкішних авто

У сегменті дорогих автомобілів у лютому зафіксовано кілька помітних угод. Зокрема, перепродали один Ferrari, один McLaren, три Aston Martin та чотири Rolls-Royce. Крім того, нових власників отримали шість Bentley і дванадцять Maserati.

Наймасовішим брендом у цьому сегменті залишається Porsche — за місяць було укладено 222 угоди.

Експерти зазначають, що нинішнє зниження активності є технічною паузою для ринку після різкого зростання наприкінці 2025 року. Покупці знову зосереджуються на перевірених моделях середнього класу та доступному преміумі, що поступово формує більш стабільну структуру вторинного авторинку.