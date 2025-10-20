Перерабатывающая промышленность и торговля обеспечили треть доходов бюджета за девять месяцев

В первые девять месяцев года наибольший вклад в сводный бюджет Украины внесли предприятия перерабатывающей промышленности и торговли. Итого эти отрасли обеспечили около трети всех поступлений: 17,8% приходится на перерабатывающую промышленность, а 16,8% — на оптовую и розничную торговлю.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Основные налогоплательщики

В частности:

Перерабатывающая промышленность – 17,8 % от общей суммы поступлений.

Оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 16,8%.

Среди других лидеров по поступлениям в бюджет:

Государственное управление и оборона – 12%.

Обязательное социальное страхование – 12%.

Финансовая и страховая деятельность – 9,3%.

По сравнению с прошлым годом наблюдается рост уплаты налогов в следующих отраслях:

Перерабатывающая промышленность – +29,4% (+62 млрд грн).

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - +27,8% (+56,1 млрд грн).

Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование - +28,9% (+41,4 млрд грн).

Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – +32,5% (+22,6 млрд грн).

"Ежедневные атаки врага влияют на экономику. Несмотря на риски и сложные условия работы, бизнес находит возможности функционировать и платить налоги. Ведь это об ответственности и обороне страны", - подытожила Карнаух.

Напомним, за девять месяцев 2025 года в местные бюджеты поступило почти 55,9 млрд грн единого налога. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году это на 5,7 млрд грн больше, или на 11,4%.