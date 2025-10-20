Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,10

EUR

48,76

+0,24

Наличный курс:

USD

41,85

41,75

EUR

49,00

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Перерабатывающая промышленность и торговля обеспечили треть доходов бюджета за девять месяцев

гривны
Перерабатывающая промышленность и торговля лидируют в поступлениях в бюджет / Depositphotos

В первые девять месяцев года наибольший вклад в сводный бюджет Украины внесли предприятия перерабатывающей промышленности и торговли. Итого эти отрасли обеспечили около трети всех поступлений: 17,8% приходится на перерабатывающую промышленность, а 16,8% — на оптовую и розничную торговлю.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Основные налогоплательщики

В первые девять месяцев предприятия перерабатывающей промышленности и торговли обеспечили около трети всех поступлений в бюджет.

В частности:

  • Перерабатывающая промышленность – 17,8 % от общей суммы поступлений.
  • Оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 16,8%.

Среди других лидеров по поступлениям в бюджет:

  • Государственное управление и оборона – 12%.
  • Обязательное социальное страхование – 12%.
  • Финансовая и страховая деятельность – 9,3%.

По сравнению с прошлым годом наблюдается рост уплаты налогов в следующих отраслях:

  • Перерабатывающая промышленность – +29,4% (+62 млрд грн).
  • Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - +27,8% (+56,1 млрд грн).
  • Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование - +28,9% (+41,4 млрд грн).
  • Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – +32,5% (+22,6 млрд грн).

"Ежедневные атаки врага влияют на экономику. Несмотря на риски и сложные условия работы, бизнес находит возможности функционировать и платить налоги. Ведь это об ответственности и обороне страны", - подытожила Карнаух.

Напомним, за девять месяцев 2025 года в местные бюджеты поступило почти 55,9 млрд грн единого налога. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году это на 5,7 млрд грн больше, или на 11,4%.

Автор:
Ольга Опенько