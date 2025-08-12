Перерабатывающая промышленность и торговля обеспечили треть всех поступлений в бюджет

С начала года перерабатывающая промышленность и торговля остаются лидерами по объему поступлений. В общей сложности эти две отрасли обеспечили почти 34% от всех поступлений в сводный бюджет Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ГПС Леся Карнаух.

Главные налогоплательщики по доле поступлений:

перерабатывающая промышленность: 17,2%;

оптовая и розничная торговля: 16,6%;

государственное управление и оборона: 11,8%;

денежная и страховая деятельность: 10,3%.

Эти секторы также продемонстрировали значительный рост за январь-июль 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

поступления от перерабатывающей промышленности выросли на 36,4% (или на 52,8 млрд грн),

торговля и ремонт транспорта: +29,7% (+45,4 млрд грн),

госуправление и оборона: +29,5% (+32,1 млрд грн),

энергоснабжение: +35,3% (+18,7 млрд грн).

"Даже в сложных условиях бизнес не останавливается, ищет новые возможности для развития и стабильного наполнения бюджета. И эффективная и качественная коммуникация с ДПС одна из важных составляющих этого процесса. Мы должны делать все, чтобы этот процесс был понятным, удобным и предсказуемым", - отметила Карнаух.

Напомним, ГНС за 5 месяцев текущего года превысила плановые показатели по поступлению в госбюджет налога на добавленную стоимость. В январе – мае поступления перевыполнены на 9,5%. Всего после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана. В целом ГНС выполняет план по НДС на 109,5%.