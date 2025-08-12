Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

+0,06

EUR

48,20

+0,00

Наличный курс:

USD

41,50

41,40

EUR

48,40

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Перерабатывающая промышленность и торговля обеспечили треть всех поступлений в бюджет

налоги
Перерабатывающая промышленность и торговля лидируют в наполнении бюджета

С начала года перерабатывающая промышленность и торговля остаются лидерами по объему поступлений. В общей сложности эти две отрасли обеспечили почти 34% от всех поступлений в сводный бюджет Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ГПС Леся Карнаух.

Главные налогоплательщики по доле поступлений:

  • перерабатывающая промышленность: 17,2%;
  • оптовая и розничная торговля: 16,6%;
  • государственное управление и оборона: 11,8%;
  • денежная и страховая деятельность: 10,3%.

Эти секторы также продемонстрировали значительный рост за январь-июль 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

  • поступления от перерабатывающей промышленности выросли на 36,4% (или на 52,8 млрд грн),
  • торговля и ремонт транспорта: +29,7% (+45,4 млрд грн),
  • госуправление и оборона: +29,5% (+32,1 млрд грн),
  • энергоснабжение: +35,3% (+18,7 млрд грн).

"Даже в сложных условиях бизнес не останавливается, ищет новые возможности для развития и стабильного наполнения бюджета. И эффективная и качественная коммуникация с ДПС одна из важных составляющих этого процесса. Мы должны делать все, чтобы этот процесс был понятным, удобным и предсказуемым", - отметила Карнаух.

Напомним, ГНС за 5 месяцев текущего года превысила плановые показатели по поступлению в госбюджет налога на добавленную стоимость. В январе – мае поступления перевыполнены на 9,5%. Всего после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана. В целом ГНС выполняет план по НДС на 109,5%.

Автор:
Татьяна Бессараб