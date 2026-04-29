Реконструкция достопримечательности во Франковске: суд не обязал восстанавливать аутентичный вид гостиницы

Ивано-Франковский городской суд не удовлетворил иск общественной организации относительно восстановления исторического вида бывшей гостиницы "Днестр", которая претерпела существенные изменения во время реконструкции.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Zahid.net.

Ивано-Франковский городской суд отклонил иск общественной организации "Мультимедийная лаборатория", которая требовала обязать владелицу здания бывшей гостиницы "Днестр" вернуть памятник архитектуры ее аутентичному виду.

Речь идет об историческом здании, построенном в 1914 году по проекту архитектора Фредерика Януша, расположенного на углу улиц Сечевых Стрельцов и Тараса Шевченко. В разные периоды здание функционировало под названиями "Австрия", "Варшава", "Спартак" и "Днестр". Именно здесь в 1919 году был подписан Акт Соединения между УНР и ЗУНР.

В 2016 году новые владельцы приступили к реставрации, которая существенно изменила внешний вид здания. В частности, надстроили дополнительные этажи, изменили крышу, фасад и окна, а также застекли колоннаду, ранее служившую открытым общественным пространством.

Несмотря на обещания владелицы в 2021 году устранить часть изменений, в частности, демонтировать остекление колоннады, этого так и не было сделано.

В 2025 году общественная организация подала иск, указывая на бездействие областного управления культуры, однако и тогда суд отказал в удовлетворении требований.

В ходе нынешнего разбирательства представители истца настаивали, что проведенные работы являются незаконной реконструкцией и нарушают законодательство об охране культурного наследия. Их позицию поддержали Министерство культуры и городской департамент архитектуры, отметив, что никаких согласований или разрешений на работы владельцы не получали.

Судья Богдан Атаманюк объявил решение об отказе в удовлетворении иска. Полный текст судебного решения должны быть обнародованы в течение десяти дней.

Ранее мы сообщали, что вокруг территории вблизи Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого обострился конфликт из-за планов жилой застройки в районе села Сокольники .

Владельцы земельных участков инициировали проект строительства жилого массива вблизи аэродрома, что вызвало беспокойство городских властей. Во Львове заявили, что такая застройка может создать риск для развития аэропорта и транспортной инфраструктуры.