Реконструкція пам’ятки у Франківську: суд не зобов’язав відновлювати автентичний вигляд готелю

Івано-Франківський міський суд не задовольнив позов громадської організації щодо відновлення історичного вигляду колишнього готелю "Дністер", який зазнав суттєвих змін під час реконструкції.

Як пише Delo.ua, про це інформує Zahid.net.

Івано-Франківський міський суд відхилив позов громадської організації "Мультимедійна лабораторія", яка вимагала зобов’язати власницю будівлі колишнього готелю "Дністер" повернути пам’ятку архітектури до її автентичного вигляду.

Йдеться про історичну споруду, зведену у 1914 році за проєктом архітектора Фредерика Януша, розташовану на розі вулиць Січових Стрільців і Тараса Шевченка. У різні періоди будівля функціонувала під назвами "Австрія", "Варшава", "Спартак" і "Дністер". Саме тут у 1919 році було підписано Акт Злуки між УНР та ЗУНР.

У 2016 році нові власники розпочали реставрацію, яка суттєво змінила зовнішній вигляд будівлі. Зокрема, надбудували додаткові поверхи, змінили дах, фасад і вікна, а також засклили колонаду, що раніше слугувала відкритим громадським простором.

Попри обіцянки власниці у 2021 році усунути частину змін, зокрема демонтувати скління колонади, цього так і не було зроблено.

У 2025 році громадська організація подала позов, вказуючи на бездіяльність обласного управління культури, однак і тоді суд відмовив у задоволенні вимог.

Під час нинішнього розгляду представники позивача наполягали, що проведені роботи є незаконною реконструкцією та порушують законодавство про охорону культурної спадщини. Їхню позицію підтримали Міністерство культури та міський департамент архітектури, зазначивши, що жодних погоджень чи дозволів на роботи власники не отримували.

Втім, суддя Богдан Атаманюк оголосив рішення про відмову у задоволенні позову. Повний текст судового рішення мають оприлюднити протягом десяти днів.

