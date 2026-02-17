Перевозчикам изменят правила транзита через Венгрию с февраля: что известно

Венгрия переходит на использование NCTS Фаза 6 и Системы контроля импорта ICS2. Для въезда на территорию ЕС через венгерскую границу обязательно становится представление общей декларации прибытия (ENS).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Государственной таможенной службы.

Новые таможенные правила в Венгрии

С 18 февраля 2026 г. Венгрия начинает применять Фазу 6 системы NCTS и Систему контроля импорта ICS2. Это означает, что при въезде на территорию Европейского Союза через венгерскую границу, кроме украинской транзитной декларации Т1, перевозчикам необходимо подавать Общую декларацию прибытия через систему ICS2.

В то же время в Венгрии будет действовать переходный период до 15 марта 2026 года. В настоящее время Общие декларации прибытия еще можно будет подавать через предыдущую систему ICS. После завершения переходного периода все декларации ENS будут приниматься исключительно через ICS2.

Перевозчикам и логистическим компаниям рекомендуют заранее учесть эти изменения при планировании маршрутов через территорию Венгрии во избежание задержек на границе.

Справка

NCTS (New Computerised Transit System) – электронная система таможенного транзита, используемая в странах ЕС и партнерских государствах. Она обеспечивает обмен данными между таможенными органами при перевозке товаров.

Фаза 6 NCTS — обновленный этап работы системы NCTS, предусматривающий расширенный обмен информацией и новые технические требования к транзитным декларациям.

ICS2 (Import Control System 2) — система контроля импорта Европейского Союза, используемая для предварительного анализа рисков товаров еще до прибытия на таможенную территорию ЕС.

ENS (Entry Summary Declaration, Общая декларация прибытия) — документ, содержащий предварительную информацию о грузе, транспортном средстве и маршруте и подается в таможенные органы ЕС до фактического пересечения границы.

Декларация Т1 — транзитная декларация, используемая для перемещения товаров из страны, не являющейся членом ЕС, на таможенную территорию Евросоюза или между таможнями внутри ЕС без уплаты пошлин и налогов на время транзита.