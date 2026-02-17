Перевізникам змінюють правила транзиту через Угорщину з лютого: що відомо

Угорщина переходить на застосування NCTS Фаза 6 та Системи контролю імпорту ICS2. Для в’їзду на територію ЄС через угорський кордон обов’язковим стає подання загальної декларації прибуття (ENS).

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної митної служби.

Нові митні правила в Угорщині

З 18 лютого 2026 року Угорщина починає застосовувати Фазу 6 системи NCTS та Систему контролю імпорту ICS2. Це означає, що під час в’їзду на територію Європейського Союзу через угорський кордон, окрім української транзитної декларації Т1, перевізникам необхідно подавати Загальну декларацію прибуття (ENS) через систему ICS2.

Водночас в Угорщині діятиме перехідний період до 15 березня 2026 року. У цей час Загальні декларації прибуття ще можна буде подавати через попередню систему ICS. Після завершення перехідного періоду всі декларації ENS прийматимуться виключно через систему ICS2.

Перевізникам і логістичним компаніям рекомендують заздалегідь врахувати ці зміни під час планування маршрутів через територію Угорщини, щоб уникнути затримок на кордоні.

Довідка

NCTS (New Computerised Transit System) — електронна система митного транзиту, яка використовується в країнах ЄС та партнерських державах. Вона забезпечує обмін даними між митними органами під час перевезення товарів.

Фаза 6 NCTS — оновлений етап роботи системи NCTS, який передбачає розширений обмін інформацією та нові технічні вимоги до транзитних декларацій.

ICS2 (Import Control System 2) — система контролю імпорту Європейського Союзу, що використовується для попереднього аналізу ризиків товарів ще до їх прибуття на митну територію ЄС.

ENS (Entry Summary Declaration, Загальна декларація прибуття) — документ, який містить попередню інформацію про вантаж, транспортний засіб та маршрут і подається до митних органів ЄС до фактичного перетину кордону.

Декларація Т1 — транзитна декларація, яка використовується для переміщення товарів із країни, що не є членом ЄС, до митної території Євросоюзу або між митницями всередині ЄС без сплати мит і податків на час транзиту.