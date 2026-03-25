Первая инвестиция URIF: Украинско-американский фонд финансирует технологии для БПЛА

В Киеве состоялось первое заседание Управленческого совета Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления (URIF), в ходе которого утвердили первую инвестицию в компанию Sine Engineering. Предприятие разрабатывает технологии связи и навигации, которые уже используют более 150 украинских производителей БПЛА.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Фонд создан менее года назад, однако он уже получил более 200 заявок на финансирование, более половины из которых подали украинские компании. Наибольшее количество проектов касается энергетики, производства продукции двойного назначения, инфраструктуры и критических минералов.

В рамках заседания также отметили участие американской делегации, в частности представителей Министерства финансов США и международных финансовых институций, прибывших в Киев, несмотря на сложную ситуацию в безопасности.

Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления является частью стратегического партнерства между Украиной и США и привлекает инвестиции в ключевые сектора экономики и восстановления страны. Его первые шаги свидетельствуют о растущем интересе к украинским технологиям и потенциале для дальнейшего развития.

Об украинско-американском инвестфонде

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая парламент поддержал ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики. Ожидается, что первые три проекта удастся реализовать в течение следующих полутора лет.

Первоначальный капитал сформирован из вкладов обеих сторон в равных долях — по $75 млн от США через DFC и от Украины, что составляет $150 млн стартового капитала. В структуре управления Фонда действует Управляющий совет и четыре профильных комитета – инвестиционный, аудиторский, административный и комитет по поиску проектов. А также назначен ключевой операционный партнер Фонда – компания Alvarez & Marsal (A&M), являющаяся инвестиционным советником Фонда.

Напомним, в начале января украино-американский инвестиционный фонд восстановления начал прием заявок. Запуск платформы стал первым практическим шагом к началу инвестирования в 2026 году после подтверждения полной операционной готовности Фонда в декабре.