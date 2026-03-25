Перша інвестиція URIF: Українсько-американський фонд інвестує в технології для БПЛА

У Києві відбулося перше засідання Управлінської ради Українсько- американського інвестиційного фонду відбудови (URIF), під час якого затвердили першу інвестицію — у компанію Sine Engineering. Підприємство розробляє технології зв’язку та навігації, які вже використовують понад 150 українських виробників БПЛА.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Фонд створено менш ніж рік тому, однак він уже отримав понад 200 заявок на фінансування, більше половини з яких подали українські компанії. Найбільша кількість проєктів стосується енергетики, а також виробництва продукції подвійного призначення, інфраструктури та критичних мінералів.

У межах засідання також відзначили участь американської делегації, зокрема представників Міністерства фінансів США та міжнародних фінансових інституцій, які прибули до Києва попри складну безпекову ситуацію.

Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови є частиною стратегічного партнерства між Україною та США і має на меті залучення інвестицій у ключові сектори економіки та відновлення країни. Його перші кроки свідчать про зростаючий інтерес до українських технологій і потенціал для подальшого розвитку.

Про Українсько-американський інвестфонд

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня парламент підтримав ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки. Очікується, що перші три проєкти вдасться реалізувати протягом наступних півтора року.

Початковий капітал сформовано із внесків обох сторін у рівних частках — по $75 млн від США через DFC та від України, що разом становить $150 млн стартового капіталу. У структурі управління Фонду діє Керівна рада та чотири профільні комітети – інвестиційний, аудиторський, адміністративний і комітет пошуку проєктів. А такожпризначений ключовий операційний партнер Фонду – компанія Alvarez & Marsal (A&M), яка є інвестиційним радником Фонду.

Нагадаємо, на початку січня українсько-американський інвестиційний фонд відбудови розпочав прийом заявок.Запуск платформи став першим практичним кроком до початку інвестування у 2026 році після підтвердження повної операційної готовності Фонду в грудні.