Pitch Day без лишнего волнения: как презентовать свой проект и убедительно рассказать об идее

Уже завтра, 29 октября, состоится финальный Pitch Day программы Women in Tech 2026 "Создай. Лидируй. Трансформируй в Украине". Финалистки программы будут представлять свои проекты жюри, чтобы показать, над чем работали в течение программы, и рассказать о потенциале своих идей.

Питчинг – это не простое выступление с презентацией. Важно объяснить, какую проблему решает ваш проект, кому он нужен, как работает и что необходимо для его развития. Как подготовить презентацию, на какие моменты обратить внимание и почему не стоит тратить все время на дизайн? Своими рекомендациями по учебе поделилась Ива Козловская, соучредительница ОО Women in Tech Ukraine.

Начните не с идеи, а с проблемы

Первый вопрос, на который должна ответить ваша презентация, – какую конкретную проблему решает проект и почему это важно? Ведь клиенты, партнеры, грантовые программы и инвесторы, прежде всего, оценивают содержание проекта. Если он их заинтересует, они захотят узнать больше и зададут дополнительные вопросы.

К примеру, недостаточно рассказать, что вы создаете новый сервис. Следует объяснить, с какой потребностью сталкиваются его будущие пользователи и почему существующие способы не закрывают эту потребность.

💡 Сформулируйте проблему одним предложением. Если для объяснения приходится долго описывать контекст, попробуйте снова определить главную потребность, на которую отвечает ваш проект.

Покажите, как работает ваше решение

После проблемы следует объяснить решение. Что вы предлагаете? Как ваш продукт, сервис или проект поможет разрешить данную ситуацию?

Здесь очень важно не перегружать слайды по тексту. Лучше изложить ключевые тезисы кратко и ясно, чтобы жюри могло быстро уловить суть.

💡 Проверьте, можно ли из вашего слайда понять, что именно вы делаете для решения проблемы. Общих формулировок типа "мы улучшаем жизнь людей" недостаточно – важно раскрыть, в чем состоит ваше решение.

Докажите, что понимаете свой рынок

Даже если вы не планируете привлекать инвестиции или подаваться на гранты, анализ рынка и конкурентов остается важной частью работы над проектом.

Рынок постоянно меняется, поэтому анализ должен быть регулярным. Следует понимать, что рынок и конкуренция не одно и то же.

Рынок – это потенциальные клиенты: кто они, сколько их, нужен ли им ваш продукт и сколько они готовы за него платить.

Конкуренция – это другие решения, которые предлагают этим людям, и различия между ними и вашим проектом.

Для анализа конкурентов нужно выбрать три-пять компаний, не более, и сравнить их по трем, максимум пяти, основным критериям. Результаты удобно оформить в таблице, обозначив преимущества и недостатки каждого решения.

Так будет проще показать, чем ваш проект отличается от других и в чем его конкурентное преимущество.

💡 Не ограничивайтесь утверждением, что ваш продукт уникален. Укажите, какие альтернативы уже существуют и по каким критериям ваше решение отличается от них.

Объясните, как проект будет работать финансово

Если ваш проект предполагает бизнес-модель, нужно показать, откуда будут поступать деньги. Это могут быть продажи товаров или услуг, реклама, подписка или другая модель монетизации. Отдельно следует объяснить, сколько средств нужно для развития проекта и на что вы планируете их потратить. Не обязательно заранее знать каждый шаг: план может меняться. Однако важно понимать, куда вы хотите двигаться, как планируете масштабировать проект и какие ресурсы для этого понадобятся.

К примеру, если вы разрабатываете цифровой продукт, следует расписать затраты на конкретные функции, маркетинг, команду и дальнейшее развитие. Если открываете салон – объяснить, с каких услуг начнете и как планируете расширять их список.

💡 Если вы просите финансирование, не ограничивайтесь общей суммой. Покажите, на что нужны средства и как эти затраты помогут развивать проект.

Расскажите о команде и ее компетенциях

Сильная идея важна, но не менее важны люди, способные ее реализовать. Потенциальные инвесторы оценивают не только сам проект, но и команду, ее экспертизу, мотивацию и способность адаптироваться к изменениям. Идея может трансформироваться во время развития, поэтому важно, чтобы люди, работающие над ней, могли находить новые решения.

Если у вас есть команда, расскажите, кто в нее входит и за что отвечает каждый участник. Если вы работаете самостоятельно, но понимаете, каких компетенций не хватает, можно указать, какого партнера вы ищете и какую роль он должен выполнять.

💡 Покажите, какие знания и опыт уже есть в вашем распоряжении и кто сможет закрыть другие важные направления работы. Если партнеров пока нет, это не повод скрывать этот факт.

Не тратьте время на идеальный дизайн

На этапе питча не нужно сосредотачиваться на поиске идеального цвета, логотипа или сложных визуальных решений. Именно поэтому для участниц подготовили шаблон питчдека, в который нужно добавить информацию о собственном проекте. Его структура построена так, чтобы жюри могло оценить ключевые аспекты по понятным критериям.

Главная задача сейчас – не создать красивую презентацию ради самой презентации, а структурировать информацию о проекте и показать его перспективу. Если для раскрытия плана требуется несколько дополнительных слайдов, их можно добавить. В то же время не стоит растягивать материал без необходимости: важно найти баланс между полнотой и понятностью.

💡 Сначала поработайте над содержанием. Убедитесь, что проблема, решение, рынок, бизнес-модель, команда и финансы описаны понятно. И только после этого проверьте, помогает ли оформление воспринимать информацию.

Не бойтесь рассказывать о своей идее

От участников питча нередко можно услышать о страхе, что кто-то может присвоить идею или реализовать ее раньше. Однако идея сама по себе еще не гарантирует успех. Важны ее реализация, команда, компетенции, ресурсы и понимание контекста, в котором будет развиваться проект.

Чтобы митинговать риски, не обязательно сразу раскрывать все детали. Если вы беспокоитесь о конфиденциальности, можно представить основные направления проекта без всех технических или коммерческих подробностей. Для обмена чувствительной информацией Ива также упоминает возможность заключения договора о конфиденциальности.

💡 Сосредоточьтесь на том, чтобы ясно объяснить суть проекта и его ценность. Для презентации не нужно раскрывать каждую деталь реализации.

Четко определите, для кого вы создаете проект

Прежде чем определять, как продвигать продукт нужно знать, кому он нужен. Следует понимать не только возраст или профессию потенциальных клиентов, но и то, как они проводят время, что читают, какие интересы имеют и как принимают решения.

Это помогает определить, где искать аудиторию и какие каналы коммуникации использовать. Так же и в презентации важно показать, для кого создается ваш продукт и почему он будет полезен именно этим людям.

💡 Вместо формулировки "наш продукт для всех" попробуйте описать конкретную группу людей, чьи потребности вы понимаете и на которые отвечает ваш проект.

Перед Pitch Day проверьте свою презентацию

Перед выступлением пройдитесь по основным вопросам, на которые должен отвечать ваш питч:

Понятно ли, какую проблему решает мой проект?

Объяснила ли я, как именно работает мое решение?

Понимаю ли я свой рынок и конкурентов?

Могу ли я объяснить, чем мой проект отличается от других?

Понятно ли, как он будет зарабатывать или за счет чего будет работать?

Описаны ли необходимые компетенции команды?

Объяснила ли я, какие ресурсы нужны для развития и на что они пойдут?

Понятно ли, для кого создан мой продукт?

Достаточно ли у презентации конкретики и нет лишнего текста?

И помните главное: Pitch Day является финальным этапом обучающей программы, но работа над проектом на этом не заканчивается. Поэтому очень важно не просто подготовить презентацию для участия в конкурсе, а сформировать собственное видение проекта, понять его потенциал и определить следующие шаги.

Желаем финалисткам Women in Tech 2026 уверенности, удачных выступлений и убедительных питчей!