Pitch Day без зайвого хвилювання: як презентувати свій проєкт і переконливо розповісти про ідею

Уже завтра, 29 жовтня, відбудеться фінальний Pitch Day програми Women in Tech 2026 "Створюй. Лідируй. Трансформуй в Україні". Фіналістки програми презентуватимуть свої проєкти журі, щоб показати, над чим працювали протягом програми, та розповісти про потенціал своїх ідей.

Пітчинг – це не просто виступ із презентацією. Важливо пояснити, яку проблему вирішує ваш проєкт, кому він потрібен, як працює та що необхідно для його розвитку. Як підготувати презентацію, на які моменти звернути увагу й чому не варто витрачати весь час на дизайн? Своїми рекомендаціями під час навчання поділилася Іва Козловська, співзасновниця ГО Women in Tech Ukraine.

Почніть не з ідеї, а з проблеми

Перше запитання, на яке має відповісти ваша презентація, – яку конкретну проблему вирішує проєкт і чому це важливо? Адже клієнти, партнери, грантові програми та інвестори насамперед оцінюють зміст проєкту. Якщо він їх зацікавить, вони захочуть дізнатися більше й поставлять додаткові запитання.

Наприклад, недостатньо розповісти, що ви створюєте новий сервіс. Варто пояснити, з якою потребою стикаються його майбутні користувачі та чому наявні способи не закривають цю потребу.

💡Сформулюйте проблему одним реченням. Якщо для пояснення доводиться довго описувати контекст, спробуйте ще раз визначити головну потребу, на яку відповідає ваш проєкт.

Покажіть, як саме працює ваше рішення

Після проблеми потрібно пояснити рішення. Що саме ви пропонуєте? Як ваш продукт, сервіс або проєкт допоможе розв’язати описану ситуацію?

Тут дуже важливо не перевантажувати слайди текстом. Краще викласти ключові тези коротко й зрозуміло, щоб журі могло швидко вловити суть.

💡Перевірте, чи можна з вашого слайда зрозуміти, що саме ви робите для розв’язання проблеми. Загальних формулювань на кшталт "ми покращуємо життя людей" недостатньо – важливо розкрити, у чому полягає ваше рішення.

Доведіть, що розумієте свій ринок

Навіть якщо ви наразі не плануєте залучати інвестиції чи подаватися на гранти, аналіз ринку та конкурентів залишається важливою частиною роботи над проєктом.

Ринок постійно змінюється, тому аналіз має бути регулярний. Варто розуміти, що ринок і конкуренція не одне й те саме.

Ринок – це потенційні клієнти: хто вони, скільки їх, чи потрібен їм ваш продукт і скільки вони готові за нього платити.

Конкуренція – це інші рішення, які вже пропонують цим людям, та відмінності між ними й вашим проєктом.

Для аналізу конкурентів потрібно обрати три-п’ять компаній, не більше, і порівняти їх за трьома, максимум п’ятьма, основними критеріями. Результати зручно оформити у таблиці, позначивши переваги й недоліки кожного рішення.

Так буде простіше показати, чим ваш проєкт відрізняється від інших і в чому полягає його конкурентна перевага.

💡Не обмежуйтеся твердженням, що ваш продукт унікальний. Покажіть, які альтернативи вже існують і за якими критеріями ваше рішення відрізняється від них.

Поясніть, як проєкт працюватиме фінансово

Якщо ваш проєкт передбачає бізнес-модель, потрібно показати, звідки надходитимуть гроші. Це може бути продаж товарів чи послуг, реклама, підписка або інша модель монетизації. Окремо слід пояснити, скільки коштів потрібно для розвитку проєкту та на що саме ви плануєте їх витратити. Не обов’язково знати наперед кожен крок: план може змінюватися. Проте важливо розуміти, куди ви хочете рухатися, як плануєте масштабувати проєкт і які ресурси для цього знадобляться.

Наприклад, якщо ви розробляєте цифровий продукт, варто розписати витрати на конкретні функції, маркетинг, команду та подальший розвиток. Якщо відкриваєте салон – пояснити, з яких послуг почнете та як плануєте розширювати їх перелік.

💡Якщо ви просите фінансування, не обмежуйтеся загальною сумою. Покажіть, на що саме потрібні кошти й як ці витрати допоможуть розвивати проєкт.

Розкажіть про команду та її компетенції

Сильна ідея важлива, але не менш важливі люди, які здатні її реалізувати. Потенційні інвестори оцінюють не тільки сам проєкт, а й команду, її експертизу, мотивацію та здатність адаптуватися до змін. Ідея може трансформуватися під час розвитку, тому важливо, щоб люди, які працюють над нею, могли знаходити нові рішення.

Якщо у вас уже є команда, розкажіть, хто до неї входить і за що відповідає кожен учасник. Якщо ви працюєте самостійно, але розумієте, яких компетенцій бракує, можна зазначити, якого партнера ви шукаєте та яку роль він має виконувати.

💡Покажіть, які знання та досвід уже є у вашому розпорядженні й хто зможе закрити інші важливі напрями роботи. Якщо партнерів поки що немає, це не привід приховувати цей факт.

Не витрачайте час на ідеальний дизайн

На етапі пітчу не потрібно зосереджуватися на пошуку ідеальних кольорів, логотипа чи складних візуальних рішень. Саме тому для учасниць підготували шаблон пітчдеку, у який потрібно додати інформацію про власний проєкт. Його структура побудована так, щоб журі могло оцінити ключові аспекти за зрозумілими критеріями.

Головне завдання зараз – не створити красиву презентацію заради самої презентації, а структурувати інформацію про проєкт і показати його перспективу. Якщо для розкриття задуму потрібно кілька додаткових слайдів, їх можна додати. Водночас не варто розтягувати матеріал без потреби: важливо знайти баланс між повнотою та зрозумілістю.

💡Спочатку попрацюйте над змістом. Переконайтеся, що проблема, рішення, ринок, бізнес-модель, команда й фінанси описані зрозуміло. І лише після цього перевірте, чи допомагає оформлення сприймати інформацію.

Не бійтеся розповідати про свою ідею

Від учасників пітчу нерідко можна почути про страх, що хтось може привласнити ідею або реалізувати її раніше. Проте ідея сама по собі ще не гарантує успіху. Важливі її реалізація, команда, компетенції, ресурси та розуміння контексту, у якому розвиватиметься проєкт.

Щоб мітигувати ризики, не обов’язково одразу розкривати всі деталі. Якщо ви хвилюєтеся за конфіденційність, можна презентувати основні напрями проєкту без усіх технічних або комерційних подробиць. Для обміну чутливою інформацією Іва також згадує можливість підписання договору про конфіденційність.

💡Зосередьтеся на тому, щоб зрозуміло пояснити суть проєкту та його цінність. Для презентації не потрібно розкривати кожну деталь реалізації.

Чітко визначте, для кого ви створюєте проєкт

Перш ніж визначати, як просувати продукт, потрібно знати, кому він потрібен. Варто розуміти не лише вік чи професію потенційних клієнтів, а й те, як вони проводять час, що читають, які мають інтереси та як ухвалюють рішення.

Це допомагає визначити, де саме шукати аудиторію та які канали комунікації використовувати. Так само й у презентації важливо показати, для кого створюється ваш продукт і чому він буде корисним саме цим людям.

💡Замість формулювання "наш продукт для всіх" спробуйте описати конкретну групу людей, чиї потреби ви розумієте та на які відповідає ваш проєкт.

Перед Pitch Day перевірте свою презентацію

Перед виступом пройдіться за основними питаннями, на які має відповідати ваш пітч:

Чи зрозуміло, яку проблему вирішує мій проєкт?

Чи пояснила я, як саме працює моє рішення?

Чи розумію я свій ринок і конкурентів?

Чи можу пояснити, чим мій проєкт відрізняється від інших?

Чи зрозуміло, як він зароблятиме або за рахунок чого працюватиме?

Чи описані необхідні компетенції команди?

Чи пояснила я, які ресурси потрібні для розвитку та на що вони підуть?

Чи зрозуміло, для кого створений мій продукт?

Чи достатньо у презентації конкретики й чи немає зайвого тексту?

І пам’ятайте головне: Pitch Day є фінальним етапом навчальної програми, але робота над проєктом на цьому не закінчується. Тому дуже важливо не просто підготувати презентацію заради участі у конкурсі, а сформувати власне бачення проєкту, зрозуміти його потенціал і визначити наступні кроки.

Бажаємо фіналісткам Women in Tech 2026 упевненості, вдалих виступів і переконливих пітчів!