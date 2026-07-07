План на 23 млрд грн: Киев запустил системы резервного питания водоканала

Столица продолжает подготовку к новому отопительному сезону и реализует проекты Комплексного плана энергостойкости города. В частности, в Киеве уже построили системы резервного питания мощностью около 16 МВт, которые будут обеспечивать работу водопроводного хозяйства в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

Глава города осмотрел эти три дизельных энергокомплекса мощностью по 5,2 МВт каждый. Для повышения уровня надежности и безаварийности дизель-генераторные установки сразу же дополняют частотными преобразователями. В целом городские власти планируют построить дизельные энергокомплексы общей мощностью около 40 МВт.

Проекты когенерации и финансирования плана

Кличко напомнил, что в июне в столице осматривали один из объектов теплогенерации, где были построены новые системы когенерации. Там уже функционирует оборудование мощностью более 18 МВт, генерирующее и поставляющее электроэнергию в общую энергосеть страны.

Общая стоимость Комплексного плана энергостойкости, который сейчас реализует Киев, составляет почти 23 млрд грн. План основан на комплексном подходе и включает:

инженерно-техническая защита объектов;

строительство когенерационных установок;

создание систем резервного питания для водоснабжения и водоотвода;

развитие распределенной тепловой генерации

Жалоба на отсутствие помощи от государства

По словам мэра, Киев вынужден реализовывать эти меры самостоятельно, несмотря на то, что план столицы включает преимущественно общегосударственные стратегические проекты. Виталий Кличко заявил, что со стороны государства пока нет должного участия в финансировании или поддержке этих инициатив.

Поэтому Киевская городская государственная администрация уже направила официальное письмо с конкретными предложениями для урегулирования этой ситуации в адрес Кабинета Министров, Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также Офиса Президента.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице продолжается обновление укрытий. В Киеве продолжают ремонтировать и обустраивать укрытия и хранилища для защиты жителей. В этом году на обновление защитных сооружений столицы предусмотрено более 1,1 млрд грн. С начала полномасштабной войны в городе уже отремонтировали около 3 тысяч таких объектов.