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План на 23 млрд грн: Київ запустив системи резервного живлення водоканалу

системи резервного живлення
Київ запустив системи резервного живлення водоканалу / КМДА

Столиця продовжує підготовку до нового опалювального сезону та реалізує проєкти Комплексного плану енергостійкості міста. Зокрема, у Києві вже збудували системи резервного живлення потужністю майже 16 МВт, які забезпечуватимуть роботу водопровідного господарства у разі надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

Очільник міста оглянув ці три дизельні енергокомплекси потужністю по 5,2 МВт кожен. Для підвищення рівня надійності та безаварійності дизель-генераторні установки одразу доповнюють частотними перетворювачами. Загалом міська влада планує збудувати дизельні енергокомплекси загальною потужністю близько 40 МВт.

Проєкти когенерації та фінансування плану

Кличко нагадав, що у червні в столиці оглядали один з об'єктів теплогенерації, де збудували нові системи когенерації. Там уже функціонує обладнання потужністю понад 18 МВт, яке генерує та постачає електроенергію в загальну енергомережу країни.

Загальна вартість Комплексного плану енергостійкості, який зараз втілює Київ, становить майже 23 млрд грн. План базується на комплексному підході та включає:

  • інженерно-технічний захист об'єктів;
  • будівництво когенераційних установок;
  • створення систем резервного живлення для водопостачання та водовідведення;
  • розвиток розподіленої теплової генерації.

Скарга на відсутність допомоги від держави

За словами мера, Київ змушений реалізовувати ці заходи самотужки, попри те, що план столиці включає переважно загальнодержавні стратегічні проєкти. Віталій Кличко заявив, що з боку держави наразі немає належної участі у фінансуванні чи підтримці цих ініціатив.

Через це Київська міська державна адміністрація вже направила офіційний лист із конкретними пропозиціями для врегулювання цієї ситуації на адресу Кабінету Міністрів, Ради національної безпеки і оборони України, а також Офісу Президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці триває оновлення укриттів. У Києві продовжують ремонтувати та облаштовувати укриття й сховища для захисту мешканців. Цього року на оновлення захисних споруд столиці передбачили понад 1,1 млрд грн. Від початку повномасштабної війни у місті вже відремонтували майже 3 тисячі таких об’єктів.

Автор:
Максим Кольц