Плен будет зачислен в стаж: государство будет платить социальные взносы за гражданских

С 1 января 2026 года государство берет на себя обязанность платить единый социальный взнос (ЕСВ) за гражданских лиц, находившихся в плену в результате вооруженной агрессии против Украины. Соответствующий механизм введен согласно вступившему в силу Закону № 4280-IX.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

Кого касаются изменения

Нормы закона распространяются на гражданских граждан, данные о которых внесены в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы.

В то же время, действие закона не распространяется на военнослужащих и работников правоохранительных органов, поскольку для них предусмотрены другие механизмы социального страхования.

Кто платит

Плательщиком ЕСВ за таких лиц определен Пенсионный фонд Украины. Финансирование будет производиться за счет средств государственного бюджета.

ЕСВ будет уплачиваться в размере не меньше минимального страхового взноса, что позволит относить соответствующие периоды в страховой стаж.

Почему это важно

Время пребывания гражданского лица в плену будет отнесено к страховому стажу, что важно для дальнейшего назначения и расчета пенсии.

Государство будет платить ЕСВ за весь период пребывания лица в плену и в течение шести месяцев после его освобождения.

Закон имеет обратное действие во времени: социальное страхование будет охватывать также периоды плена, которые состоялись до вступления в силу закона.

Напомним, в течение января-октября 2025 года налогоплательщики перечислили 537,3 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это на 21,9% или на 96,6 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.