Полон буде зарахований до стажу: держава сплачуватиме соціальні внески за цивільних

З 1 січня 2026 року держава бере на себе обов’язок сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за цивільних осіб, які перебували у полоні внаслідок збройної агресії проти України. Відповідний механізм запроваджено згідно із Законом № 4280-IX, що набув чинності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Кого стосуються зміни

Норми закону поширюються на цивільних громадян, дані про яких внесені до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи.

Водночас дія закону не поширюється на військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, оскільки для них передбачені інші механізми соціального страхування.

Хто платить

Платником ЄСВ за таких осіб визначено Пенсійний фонд України. Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.

ЄСВ сплачуватиметься у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок, що дозволить зараховувати відповідні періоди до страхового стажу.

Чому це важливо

Час перебування цивільної особи в полоні буде зарахований до страхового стажу, що є важливим для подальшого призначення та розрахунку пенсії.

Держава сплачуватиме ЄСВ за весь період перебування особи в полоні, та протягом шести місяців після її звільнення.

Закон має зворотну дію в часі: соціальне страхування охоплюватиме також періоди полону, які відбулися до набрання чинності законом.

Нагадаємо, протягом січня-жовтня 2025 року платники податків перерахували 537,3 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 21,9%, або на 96,6 млрд грн більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.